Зима возле украинской станции в Антарктиде стала самой холодной за последние 6 лет: почему это хорошая новость

Пока в Антарктике начинается лето, украинские полярники отмечают, что нынешняя зима возле арктической станции "Академик Вернадский" стала самой холодной за последние 6 лет. Однако, по словам исследователей, это хорошая новость.

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Ведь холодная зима свидетельствует о том, что она не поддержала тренд своих предшественниц по потеплению и плюсовым температурным аномалиям. Об этом украинские ученые рассказали на странице Вернадского в сети Facebook.

Еще в июле метеорологи прогнозировали, что зима 2024 будет прохладной и малоснежной. Ведь в мае в океане западнее Антарктического полуострова установилась холодная водная масса. С тех пор она не только удержалась, но и распространилась по всей западной Антарктике, отметили полярники в сообщении.

Поэтому зима стала самой холодной за последние 6 лет. "Хотя самая низкая температура опустилась только до -14,7°C, но периоды похолоданий были определенно длительны. Предыдущие осенние месяцы тоже были холоднее нынешней нормы", – рассказал руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

По словам ученых, снега у украинской полярной станции накопилось сравнительно немного: 180 см против 300 см в 2022 году. Однако это достаточно закономерно для прохладных зим, когда здесь чаще царят сухие воздушные массы с континента.

А вот морского льда вокруг "Вернадского" образовалось многое, что очень важно. "Такой лед не позволяет океану отдавать тепло в воздух и одновременно нагреваться от солнечных лучей. Ее также активно используют антарктические животные", – отмечают эксперты.

Сейчас благодаря распространению холодной водной массы, возле Вернадского не наблюдается существенного потепления, поэтому очевидно ледникам вокруг станции будет достаточно комфортно этим летом, предполагают полярники.

Климатологи внимательно следят именно за течением полярных зим. "Дело в том, что в полярных регионах тенденции к потеплению самые большие именно в месяце холодного полугодия, тогда как средние температуры летом растут едва заметно. Зимний запас холода в толщах ледников влияет на скорость их разрушения летом. Именно от того, насколько холодной была зима, зависит их таяние в теплый период", – пояснил Денис Пишняк.

Напоминаем, что зима 2022 года была самой теплой за всю историю наблюдений в Антарктиде, а в 2023 – принесла "жаркую" аномалию: температура в июле достигла рекордных +8,7 градуса.

Ранее OBOZ.UA писал, что ветер на станции "Академик Вернадский" разогнался до скорости поезда и установил рекорд: такого не было с 1947 года.

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