Украинец сфотографировал вокруг суперлуны голубой нимб: как выглядело полнолуние 19 августа

Вчера вечером 19 августа над Землей можно было увидеть редкое астрономическое явление – голубую суперлуну. Киевлянину удалось сфотографировать это сказочное полнолуние с нимбом.

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Журналист Дмитрий Шурхало выложил фото яркой суперлуны на своей странице в Facebook. Он отметил, что необычную красоту этого августовского полнолуния можно зафиксировать даже без применения профессиональных камер.

"Ночь, какая лунная!", – поэтически прокомментировал первое фото в сообщении на Facebook Дмитрий Шурхало словами известного украинского писателя Михаила Старицкого.

Ведь глядя на августовское полнолуние нынешнего года, невольно начинаешь говорить стихами. Красота голубой суперлуны просто завораживает.

"Если смотреть невооруженным глазом, то просто Луна. А через очки и растущее стекло разглядел вокруг Луны голубой нимб. Сфоткал только из-за стекла, но голубой цвет даже при такой примитивной оптике хорошо заметен", – описал следующее свое фото Дмитрий Шурхало.

Действительно, оптика передает невиданные невооруженным глазом интересные детали.

"Голубое супер полнолуние!", "Действительно интересное событие и интересное фото, спасибо", – оставили комментарии под фото киевлянина его друзья в соцсети.

Правда, по информации NASA, голубая луна – это лишь срок, когда мы видим полнолуние дважды в течение одного месяца. А цвет ее традиционный. Лишь в редких случаях крохотные частицы в воздухе (как правило, дым или пыль) могут рассеивать красные волны света, заставляя Луну выглядеть голубой.

Напомним, что 19 августа сошла редкая голубая суперлуна, которую традиционно называют Осетровой. Это первая из четырех последовательных суперлун в 2024 году. Она на 30% ярче и на 14% больше обычной. Уникальное августовское полнолуние можно будет наблюдать над Землей еще несколько дней.

OBOZ.UA уже писал, что над Украиной можно наблюдать редкое явление – голубую суперлуну.

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