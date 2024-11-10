Ученый назвал кухонные принадлежности, которыми опасно пользоваться

О вреде пластика во время приготовления пищи ученые отмечали уже неоднократно. Однако избавиться от него полностью не так легко. Но все же один предмет они настаивают не использовать.

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Речь идет о черной пластиковой лопатке, которой люди пользуются во время приготовления чего-нибудь на сковороде. Избавиться от черных пластиковых кухонных принадлежностей – это шаг с низкими ставками, и он того стоит, пишет The Atlantic.

Готовить пищу с использованием любого пластика – сомнительное дело, ведь тепло способствует миграции потенциально вредных пластиковых соединений из полимеров в пищу, а значит и к вам в организм. Но, как говорит Эндрю Тернер, биохимик из Плимутского университета, особенно важно избегать черного пластика.

В 2018 году Тернер опубликовал одну из первых статей, в которой утверждал, что изделия из черного пластика, вероятно, регулярно производятся из переработанных электронных отходов. Подсказкой стало высокое содержание антипиренов (вещества, затрудняющие воспламенение материалов и снижающие скорость распространения пламени) в пластике. В некоторых случаях смесь химических веществ совпадала с обычно используемыми в корпусах компьютеров и телевизоров, многие из которых обрабатываются антипиренами, чтобы предотвратить их возгорание.

Поскольку оптические датчики на перерабатывающих предприятиях не могут их обнаружить, пластик черного цвета в большинстве своем отбрасывается из потоков бытовых отходов, что приводит к дефициту черного базового материала для переработанного пластика. Таким образом, спрос на черный пластик, согласно исследованию Тернера, в значительной степени удовлетворяется в результате переработанных электронных отходов. Корпуса телевизоров и компьютеров, как и большинство пластиковых отходов в мире, как правило, перерабатываются с незначительной регулировкой и в конечном счете перерабатываются на потребительские товары, в том числе такие, как лопатки и шумовки, контактирующие с пищевыми продуктами.

В другом научном исследовании было обнаружено, что антипирены в черной кухонной посуде легко мигрируют в горячее масло. Проблемы со здоровьем, связанные с этими химическими веществами хорошо известны: некоторые антипирены являются эндокринными разрушителями, которые могут вмешиваться в гормональную систему организма, включая заболевания щитовидной железы, диабет и рак.

"Когда вы используете черные пластиковые изделия, существует риск, что они могут быть загрязнены", – говорит Меган Лю, менеджер по науке и политике организации Toxic-Free Future.

Замена черной пластиковой лопатки на стальную или силиконовую – это простой способ сократить хотя бы часть ежедневной дозы гормональных разрушителей.

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