Ученые заявили, что обнаружили новый орган в теле человека

Несмотря на многовековое развитие медицины, человеческий организм по-прежнему скрывает неизвестные науке анатомические структуры. Недавно биологи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сделали важное открытие, идентифицировав специфический иммунный орган, расположенный в черепе.

Видео дня

Этот обнаруженный очаговый центр выполняет функцию так называемой "станции безопасности", распознавая и обезвреживая угрозы для головного мозга на ранних этапах. Соответствующее исследование, опубликованное в журнале Nature, демонстрирует, что костная ткань черепа является не просто защитным каркасом, а важным звеном в системе нейроиммунной защиты.

Специализированные "тренировочные лагеря" для иммунных клеток

Ранее считалось, что иммунная система центральной нервной системы и остальной части организма функционируют строго изолированно. Однако ученым удалось обнаружить крошечные каналы, соединяющие ткани мозга с костным мозгом черепа.

С помощью флуоресцентных белков исследовали движение молекул и обнаружили уникальные структуры, похожие на зародышевые центры лимфатических узлов. В этих локальных очагах B-клетки размножаются и обучаются распознавать конкретные патогены, что позволяет организму мгновенно реагировать на угрозы в мозге без привлечения потенциально опасных периферических ресурсов.

Новые перспективы в борьбе с раком и неврологическими заболеваниями

Эксперименты на моделях глиомы (агрессивной формы рака мозга) подтвердили решающую роль вновь обнаруженных структур в борьбе с опухолями. Подавление работы этих иммунных центров приводило к более быстрому прогрессированию болезни, тогда как их стимуляция с помощью специального гидрогеля под кожей головы существенно повышала эффективность иммунного ответа и выживаемость.

Поскольку аналогичные клеточные элементы уже обнаружены и в костном мозге черепа человека, это открытие дает шанс на создание малоинвазивных методов терапии, отмечает издание sciencealert.com. В будущем воздействие на эти центры может революционизировать лечение не только онкологических заболеваний, но и болезни Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологий.

Ранее OBOZ.UA писал, что в организме человека существует "переключатель" старения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.