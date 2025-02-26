В организме человека обнаружили 'главный переключатель', останавливающий старение клеток

Исследователи из японского Университета утверждают, что нашли "главный переключатель", который может вернуть вспять процесс старения. Белок, который называется AP2A1, может стать ключом к будущим методам лечения, которые вернут назад биологические часы организма и устранят вред, вызванный старостью.

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Старение клеток является процессом, который играет значительную роль в возникновении негативных последствий организма с возрастом. Ученые могут устранить причину таких возрастных заболеваний, как болезнь Альцгеймера или артрит, повернув вспять процессы на клеточном уровне, пишет DailyMail.

По словам ученых, когда наше тело стареет, мы создаем все больше старых клеток, которые перестают делиться и функционировать должным образом. Эти "зомби-клетки" не погибают, а продолжают расти и выбрасывать воспалительные химические вещества, способствующие развитию возрастных заболеваний.

Однако исследователи обнаружили, что они могут превратить старые клетки в молодые здоровые, просто уменьшив количество белка AP2A1.

Эксперт из Брайтонского университета, профессор Ричард Фарагер говорит, что стареющие клетки "радикально изменяют способ своего поведения" и начинают производить воспалительные молекулы и ферменты, разрушающие окружающие ткани. "Они фактически становятся ядовитыми для организма", – отметил профессор.

По словам специалистов, старые клетки растут, пока не становятся в шесть раз больше молодых и создают "стрессовые волокна". "Мы до сих пор не понимаем, как эти стареющие клетки могут сохранять свой огромный размер", – сказал ведущий автор исследования, доктор Пираван Чантачотикул из Университета Осаки.

Поскольку белок AP2A1 участвует в процессах, поддерживающих стрессовые волокна, ученые решили исследовать, связан ли он также со старением клеток.

Когда в ходе исследования количество белка уменьшилось, клетки вернулись к своему нормальному размеру и снова начали делиться, демонстрируя признаки молодости. Но когда ученые увеличили количество AP2A1, клетки начали увеличиваться и выращивать толстые стрессовые волокна.

Старший автор исследования доктор Синди Дегучи из Университета Осаки назвал результаты "очень интригующими". "Подавление белка в старых клетках привело к омоложению на клеточном уровне, а чрезмерная экспрессия AP2A1, наоборот, привела к старению", – сказал он.

Ученые уверяют, что белок AP2A1 может являться универсальной частью процесса старения, независимо от того, как оно происходит и где именно в организме.

Эти исследования открывают уникальную возможность использования методов лечения, которые контролируют AP2A1, как "лекарство" от старения.

Хотя стареющие клетки не являются единственной причиной возрастных заболеваний, они играют значительную роль в вызвании некоторых из худших возрастных последствий, отмечают ученые.

Профессор Фарагер говорит, что знание того, как удалять стареющие клетки из человеческого тела, может устранить причину многих заболеваний, связанных с возрастом.

OBOZ.UA ранее писал, что новое исследование перевернуло представление ученых о старении человека.

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