Ученые выяснили, как набор веса влияет на уровень счастья: результаты исследования их удивили

Есть мнение, что увеличение веса делает людей менее счастливыми. Однако согласно новому исследованию это не так, что свидетельствует о том, что психологическое влияние веса может быть менее значительным, чем считалось ранее.

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Используя данные за десятилетия, исследователь из Германии обнаружил, что увеличение веса не влияет негативно на уровень счастья человека. Эти выводы удивляют, ведь в некоторых случаях набравшие вес люди даже сообщали о небольшом повышении уровня счастья, независимо от пола или возраста, пишет PsyPost.

Избыточный вес и ожирение – основные проблемы здравоохранения в западных обществах. Для примера в Германии более половины населения классифицируется как люди с избыточным весом.

По словам ученых, неблагоприятные последствия избыточного веса для физического здоровья хорошо задокументированы, однако ее психологическое влияние, в частности на счастье и удовлетворенность жизнью, остается недостаточно изученным.

Ученый Феликс Биттманн из Института образовательных траекторий Лейбница пытался определить, оказывает ли увеличение веса непосредственное влияние на счастье. Чтобы проверить это, он использовал данные 8815 участников разного пола в возрасте от 25 до 60 лет.

Анализ показал, что увеличение веса не было связано с понижением счастья. Эти результаты были одинаковыми для всех возрастов и категорий, включая людей с избыточным весом и умеренным ожирением.

"Удивительно, но нет никаких доказательств негативного влияния ожирения на удовольствие от жизни. Это хорошо, поскольку эта проблема, похоже, не влияет непосредственно на психику", – сказал Феликс Битманн.

"Косвенные последствия, конечно, все еще существуют, поскольку люди с избыточным весом имеют худшее здоровье и более короткую продолжительность жизни. Поэтому исследование особенно актуально для демонстрации, почему так много людей имеют избыточный вес: это почти не отягощает их психологически, поэтому у них мало стимулов сбросить лишний вес", – подытожил исследователь.

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