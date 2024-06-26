Как в фильме 'Чужой': японские ученые создали робота с кожей человека. Впечатляющие фото и видео

В таких научно-фантастических фильмах как "Чужой", гуманоидные работы настолько реалистичны, что их практически невозможно отличить от реального человека. А теперь специалисты Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи.

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По словам ученых, работы с настоящей кожей не только выглядят "все более реалистично", но и могут самостоятельно исцеляться, если их повредить. Исследование проводилось под руководством профессора Токийского университета Шоди Такеучи и подробно описано в новом исследовании Cell Reports Physical Science.

Лаборатория профессора Такеучи уже создала ходящих минироботов, используя биологическую мышечную ткань, напечатанное на 3D-принтере мясо, выращенное в лаборатории, и сконструированную кожу, которая может заживать, пишет MailOnline.

"Нам удалось в определенной степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с таким же материалом и структурой поверхности, как у людей", – сказал профессор Такеучи.

"Сконструированная кожная ткань" производится путем взятия образца клеток кожи человека и выращивания их в лаборатории – подобно тому, как производят культивированное мясо.

"Эти клетки человеческой кожи в основном собирают из избытка кожи, полученной во время операций. Культивированная кожа имеет тот же состав, что и человеческая кожа, и также используется как материал для пересадки для людей с серьезными ожогами или травмами", – объясняет соавтор исследования Мичио Кавай из Гарвардского университета.

Хотя разработка живой кожи из клеточных культур имеет свои проблемы, сложнее всего было прикрепить кожу к лицу робота, изготовленного из акриловой смолы. Предыдущие методы включали мини-анкеры или крючки, но они ограничивали типы поверхностей, на которые можно было нанести кожные покрытия и повредить во время движения. Поэтому вместо этого команда использовала специальный коллагеновый гель для адгезии и сделала специальные перфорации на лице своего робота, помогая закрепиться слою выращенной в лаборатории кожи.

Вот довольно жуткое видео, которое показывает, как причудливое розовое создание пытается улыбнуться.

Предстоит еще долгий путь к появлению гуманоидов, похожих на нас, однако профессор Такеучи и его коллеги считают, что живая кожа может предоставить работам ряд новых способностей.

Работы с кожей на лице могут похвастаться способностью к самовосстановлению, встроенными сенсорными способностями и "все более реалистичным видом".

"Это исследование представляет подход к прикреплению и активации эквивалентов кожи с помощью анкеров перфорационного типа, что может способствовать прогрессу в биогибридной робототехнике", – говорится в их статье.

"В отличие от других самовосстанавливаемых материалов, нуждающихся в тепле или давлении, чтобы вызвать адгезию на поверхностях срезов, эквивалент кожи может регенерировать дефекты путем клеточной пролиферации без каких-либо триггеров".

Следующим вызовом будет создание ряда человеческих выражений лица путем интеграции сложных поводов, подобных мышцам, внутрь робота.

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