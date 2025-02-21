Ученые ввели ген человеческого языка в мышей и изменили их голос

Человеческий "ген языка" называется NOVA и он чрезвычайно уникален. Ведь практически все другие млекопитающие имеют одинаковый вариант NOVA1 в своем генетическом коде.

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В человеческой версии ген языка имеет одно изменение аминокислоты. Однако ученые ввели ген человеческого языка в ДНК мышей и изменили их голос, пишет ScienceAlert.

По мнению исследователей из Университета Рокфеллера и лаборатории Колд Спринг-Харбор в Нью-Йорке, это одно изменение аминокислоты могло сыграть решающую роль в возникновении разговорной речи, а также в распространении и выживании Homo sapiens.

Даже у неандертальцев и денисовцев нет одинакового варианта, что означает, что он, по-видимому, развился за последние несколько сотен тысяч лет, после того, как наш вид отделился от этих вымерших родственников, говорят ученые.

Другие "гены языка", такие как FOXP2, которые также заставляют мышей пищать по-разному, найдены в ДНК неандертальцев. Итак, хотя они, вероятно, также внесли вклад в происхождение человеческого языка, они не могут быть ответственны за наш последний эволюционный успех, убеждены исследователи.

Непонятно, каковы были языковые способности наших вымерших родственников, но это недавнее изменение оказалось очень успешным в геноме человека.

В более чем 650 000 последовательностях ДНК человека исследователи обнаружили лишь шесть анонимов, не имевших современного варианта NOVA1.

Когда речь заходит о происхождении сложного человеческого языка, NOVA1 является "новым игроком", – сказал генетик Вольфганг Энард, работавший над геном FOXP2.

"Этот ген является частью кардинальных эволюционных изменений ранних современных людей и указывает на потенциальное древнее происхождение разговорной речи", – рассказал нейроонколог Роберт Дарнелл из Университета Рокфеллера, изучающий ген и его связи с болезнями и интеллектуальными функциями с начала 1990-х.

"NOVA1 может быть настоящим "геном языка" человека. Хотя, конечно, это лишь одно из многих генетических изменений, характерных для людей", – добавил ученый.

Когда Дарнелл и его команда искусственно создали человеческий вариант NOVA1 у мышей, они обнаружили, что грызуны пищат по-разному. Взрослые особи и детеныши все еще издавали одинаковое количество шума, но их вокализация изменилась.

По сравнению с обычными мышами генетически модифицированные детеныши выдают высокочастотные ультразвуковые писки. Их крики не привлекли внимание матери так же, как крики обычных мышат, но эти звуки могут свидетельствовать об активных попытках социального взаимодействия, хотя и неудачны, говорят ученые.

Исследователи хотят понять, почему мыши звучат по-разному с человеческим вариантом NOVA1. Они подозревают, что человеческий вариант вызывает молекулярные сдвиги в некоторых частях мозга развивающихся грызунов – будь то голосовые пути среднего мозга и ствола мозга или недавно развитые участки коры головного мозга, контролирующие высоту и частоту.

OBOZ.UA ранее писал, что первая мышь с двумя биологическими родителями достигла совершеннолетия.

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