Первая мышь с двумя биологическими родителями достигла совершеннолетия: это прорыв, дающий шанс геям иметь детей

Новое исследование показало, что первая мышь с двумя биологическими родителями дожила до совершеннолетия. Исследователи из Китайской академии наук заявляют, что им наконец-то удалось вывести мышей, используя только генетический материал двух самцов.

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С помощью техники под названием "инженерия эмбриональных стволовых клеток" ученые создали яйцеклетки из спермы одного отца, которые могли быть оплодотворены другим. Это прорыв, который дает шанс геям иметь детей, пишет DailyMail.

Исследование на мышах

Техника стволовых клеток, используемая исследователями, не является абсолютно новой, но все предыдущие попытки заканчивались неудачей, говорят эксперты.

Ученые отмечают, что до сих пор мыши, выращенные с использованием двух наборов мужских генов, либо вообще не росли, либо рождались с серьезными пороками развития, которые не позволяли им достичь взрослого возраста.

Однако, отредактировав 20 разных генов в стволовых клетках мышей, исследователи смогли устранить предыдущие проблемы.

"Эта работа поможет устранить ряд ограничений в исследованиях стволовых клеток и регенеративной медицины", – сказал соавтор исследования доктор Вэй Ли.

Хотя такая методика возможна только на мышах, этот большой прорыв может проложить путь для мужчин-геев иметь детей, которые биологически связаны с обоими родителями, говорят эксперты.

Ученые отмечают, чтобы вывести потомство с двумя биологическими родителями, исследователям сначала нужно было трансформировать мужские половые клетки одного из родителей в женские половые клетки.

Ученые взяли сперму мыши и ввели ее в незрелую яйцеклетку, генетический материал которой был удален в процессе, называемом энуклеацией. Это создало стволовую клетку, содержащую только мужскую ДНК от первого отца, объясняют исследователи.

Затем взяли одну из этих стволовых клеток и сперматозоид другого мужчины и ввели оба в другую незрелую яйцеклетку без ядра. Эти мужские клетки объединились для создания эмбриональной стволовой клетки, содержащей ДНК обоих родителей, которая затем была использована для создания эмбриона, который мог быть имплантирован суррогатной матерью, говорят специалисты.

Когда эмбрион развился, мать родила потомство, содержащее генетический материал двух самцов.

В этом исследовании ученые использовали технологию редактирования генов под названием CRISPR, чтобы внести изменения в ДНК мышей и предотвратить аномалии, которые были в предыдущих неудачных попытках.

Эти изменения привели к появлению мышей с двумя родителями, которые впервые в истории смогли дожить до совершеннолетия.

Помощь геям под вопросом

Теоретически можно было бы использовать подобную технику для создания эмбриона с использованием стволовых клеток, полученных от одного человека-партнера, и спермы от другого. Хотя ребенка все равно будет вынашивать суррогатная мать, все же у ребенка будет генетический материал от обоих родителей.

В настоящее время исследователи планируют испытать этот подход на больших животных, таких как обезьяны, однако предупреждают, что технологические препятствия будут значительно больше. Это значит, что для того чтобы эта техника работала на людях, понадобятся годы усилий, говорят специалисты.

Однако не все уверены, что ученые должны применить эту технологию на людях даже если это возможно. Поскольку методика требует редактирования генома стволовых клеток родителей, а это запрещено для людей.

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