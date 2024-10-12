Ученые впервые составили карту 'канализационной системы' человеческого мозга

Глубоко в щелях человеческого мозга ученые впервые отразили динамические тонкости базовой "водопроводной сети". Эта "канализационная система" в 2012 году была обнаружена у мышей.

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Ученые предполагали, что у человека тоже есть такая система. Однако только данные по тщательным исследованиям наконец-то подтвердили существование глимфатической системы у человеческого вида, пишет ScienceAlert.

По словам экспертов, эта "канализационная система" переносит спинномозговую жидкость (СМР), омывающую внешнюю часть мозга, во внутреннюю, доставляя питательные вещества и удаляя отходы, такие как белки, образующие сгустки при болезни Альцгеймера.

С 2012 года несколько первых исследований показали, что глимфатическая система существует в человеческом мозге. Но поскольку ученые не видели жидкости, движущейся извне мозга в пространство между нейронами, эта идея оставалась очень противоречивой.

"Я сам всегда скептически относился к этому, и все еще много скептиков, которые до сих пор в это не верят. Вот что делает это открытие столь важным", – сказал невролог из OHSU Хуан Пиантино.

Пиантино и его коллеги из OHSU первыми изобразили бесцветную жидкость, когда она вливается в ткань мозга живого человека.

Исследование стало возможным благодаря согласию пяти взрослых людей, перенесших операцию на головном мозге и им нужно было ввести ликвор для процедуры. Поэтому перед заменой жидкости учёные пометили ее темным контрастным маркером. Позже специальный тип магнитно-резонансной томографии запечатлел место, где жидкость пошла в мозг участников исследования.

Полученные данные свидетельствуют о том, что человеческий мозг не поглощает спинномозговую жидкость в беспорядке, как губка. Вместо этого жидкость проникает глубже в неврологическую ткань и идет по следам кровеносных сосудов.

Ученые отмечают, что каналы спинномозговой жидкости не являются застойными, заполненными жидкостью структурами, а функциональными. Они способствуют "распространению СМР в мозге".

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