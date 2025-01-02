'Никто не думал, что это возможно!' Квантовая телепортация впервые осуществлена через интернет

Ученым впервые удалось осуществить квантовую телепортацию через интернет. Руководитель революционного открытия признался, что "никто не думал, что это возможно!".

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Квантовое состояние света было успешно телепортировано через более чем 30 километров оптоволоконного кабеля среди потока интернет-трафика. Инженерный подвиг, когда-то считавшийся нереальным, совершили исследователи из США, пишет ScienceAlert.

Эксперты отмечают, что квантовая телепортация, которую продемонстрировали американские ученые, к сожалению, не может перенести человека в считаные секунды на работу, преодолевая утренние пробки.

Однако способность телепортировать квантовые состояния через существующую инфраструктуру является монументальным шагом к созданию вычислительной сети, связанной с квантовой связью, улучшенному шифрованию или новым мощным методам зондирования, говорят ученые.

"Это невероятно увлекательно, потому что никто не думал, что это возможно", – сказал руководивший исследованием инженер-компьютерщик Северо-Западного университета Прем Кумар.

"Наша работа показывает путь к квантовым и классическим сетям следующего поколения, совместно использующим унифицированную волоконно-оптическую инфраструктуру. По сути, это открывает двери для продвижения квантовых коммуникаций на новый уровень", – добавил ученый.

Имея сходство с транспортными системами из культового фильма "Звездный путь", которые мгновенно перемещают пассажиров во времени и пространстве, телепортация берет квантовые возможности объекта в одном месте и, осторожно уничтожая его, накладывает тот же баланс возможностей на подобный объект в другом месте, объясняют исследователи.

По словам ученых, подобно сказочной нити под весенним дождем, квантовое состояние любого объекта – это туманное пятно возможностей, которое рискует раствориться в реальности через мгновение после создания.

Экранирование квантовых состояний внутри компьютеров – одно, говорят эксперты. А вот отправить один фотон через оптические волокна, наполненные банковскими транзакциями, видео котов и текстовыми сообщениями, защищая его квантовое состояние, гораздо сложнее.

Чтобы сохранить драгоценное состояние одинокого фотона против потока интернет-трафика со скоростью 400 гигабитов в секунду, команда исследователей применила различные методы, которые ограничивали канал фотона и уменьшали вероятность рассеяния и смешивания с другими волнами.

"Мы внимательно изучили, как свет рассеивается, и разместили наши фотоны в юридической точке, где этот механизм рассеяния минимизирован. И обнаружили, что можем осуществлять квантовую связь без помех со стороны присутствующих одновременно классических каналов", – заявил руководитель революционного открытия.

В то время как другие исследовательские группы успешно передают квантовую информацию вместе с классическими потоками данных в моделировании интернета, команда Кумара является первой, кто телепортировал квантовое состояние наряду с реальным потоком сети, отмечают эксперты.

Каждый дополнительный тест свидетельствует о том, что квантовый интернет неизбежен, предоставляя инженерам-вычислителям целый набор новых инструментов для измерения, мониторинга, шифрования и вычисления мира как никогда раньше, без необходимости заново изобретать сеть для этого, добавляют ученые.

По словам Према Кумара, такая телепортация может обеспечить квантовую связь безопасно между географически удаленными узлами.

"Многие люди давно предполагали, что никто не будет строить специализированную инфраструктуру для отправки частиц света. Если мы правильно выберем длину волн, нам не придется строить новую инфраструктуру. Классическая связь и квантовая связь могут сосуществовать", – подытожил ученый.

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