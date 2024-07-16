Ученые впервые определили место в мозге человека, где возникает любопытство: это отличает нас от животных

Впервые ученые исследовали, в каком именно участке мозга человека возникает любопытство. Человеческий интерес побуждает нас искать истину гораздо шире, чем это делают животные.

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Новые исследования могут помочь лучше понять, как живут люди. А также это потенциально приведет к лечению состояний, при которых не хватает интереса, например, хронической депрессии, пишет ScienceAlert.

Открытие совершили исследователи из Колумбийского университета в США. Они использовали сканирование функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), чтобы измерить уровень кислорода в разных частях мозга и понять, насколько занята каждая область в любой момент времени.

"Это действительно первый раз, когда мы можем увязать субъективное чувство интереса к информации с тем, как ваш мозг представляет эту информацию", – говорит нейробиолог Жаклин Готлиб.

В ходе экспериментов исследователи предоставили 32 участникам специальные изображения под названием texforms, на которых знакомые объекты и животные были обезображены. Добровольцев попросили оценить их уверенность и интерес к определению темы каждой тексформы.

Эти результаты перекрестно сравнили с фМРТ-сканированием. Заметная активность была замечена в трех областях мозга: затылочно-височной коре (связанной со зрением и распознаванием объектов), вентромедиальной префронтальной коре или vmPFC (управляющей восприятием ценности и уверенности) и передняя поясная кора (используется для сбора информации).

Исследователи предполагают, что vmPFC действует как неврологический мост между уровнями уверенности, зафиксированными затылочно-височной корой, и субъективным чувством любопытства. Чем менее уверенными были участники исследования по объекту изображения, тем больше им это было интересно.

Кроме потенциальной терапевтической ценности, ученые также хотят исследовать, как эти выводы могут быть применены к другим типам любопытства, кроме идентификации образов: любопытства к мелочам и фактам, или социальному интересу к деятельности других.

Ученые отмечают, что любопытство является фундаментальной частью человеческого существования, ключом к нашему выживанию как виду. Без нее мы не так хорошо учимся и усваиваем новую информацию, и есть доказательства того, что это стимулирует биоразнообразие.

"Интерес имеет глубокое биологическое происхождение. Человеческое любопытство отличает то, что оно побуждает нас исследовать гораздо шире, чем это делают животные. И часто просто потому, что мы хотим что-нибудь выяснить, а не потому, что мы ищем материальное вознаграждение или пользу для выживания", – подытожил Жаклин Готлиб.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые опровергли главный миф о мозге: размер не имеет значения.

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