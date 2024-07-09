Ученые опровергли главный миф о мозге: размер не имеет значения

Новое исследование показало, что размер мозга не увеличивается пропорционально размеру тела у больших животных. Поэтому ученые опровергли распространенный миф.

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Исследование, проанализировавшее данные 1500 видов живых существ, показывает, что большие животные не имеют пропорционально большему мозгу. Это также подчеркивает скорые эволюционные изменения размера серого вещества приматов, грызунов и мясоядных, пишет ScitechDaily.

Британские исследователи из Университета Рединга и Даремского университета собрали огромный набор данных о размерах мозга и тела около полутора тысяч видов, чтобы выяснить противоречивые вопросы вокруг эволюции размера мозга.

Большое существо не обязательно имеет большой мозг

Большинство людей уверены, что больший мозг по сравнению с размером тела связан с интеллектом, социальностью и поведенческой сложностью, поэтому у людей развился большой мозг. Однако если принимать во внимание более примитивные, чем люди создания, новое исследование показывает, что самые большие животные не имеют пропорционально большему мозгу.

Ведущий автор исследования, профессор из британского Университета Рединга Крис Вендитти сказал, что более века ученые предполагали, что размер мозга становится пропорционально больше, чем большее животное, что эта связь линейна. "Теперь мы знаем, что это неправда. Соотношение между размером мозга и размером тела является кривой, что, по сути, означает, что очень большие животные имеют меньший мозг, чем ожидалось", – рассказал ученый.

"Наши результаты помогают решить загадочную сложность взаимосвязи массы мозга и тела. Наша модель отличается простотой, что означает, что предварительные подробные объяснения больше не нужны – относительный размер мозга можно изучать с помощью одной основной модели", – добавил соавтор исследования из Даремского университета профессор Роб Бартон.

Мозг человека не подтверждает закономерность развития мозга у других видов

Исследование выявило простую связь между размером мозга и размером тела всех млекопитающих. Однако есть среди испытуемых и нарушающие нормы. Среди этих исключений есть наш человеческий вид – Homo sapiens, который эволюционировал более чем в 20 раз быстрее, чем все другие виды млекопитающих. Это привело к массивному мозгу, характеризующему человечество сегодня. Но люди не единственные виды, противостоящие этой тенденции.

Все группы млекопитающих продемонстрировали быстрые всплески изменений – как в сторону меньших, так и больших размеров мозга. Например, у летучих мышей очень быстро уменьшался размер мозга, когда они впервые возникли. Но потом летучие мыши показали очень медленные темпы изменения относительного размера мозга, что свидетельствует о том, что возможные эволюционные ограничения связаны с потребностями полета.

Рост размера мозга у некоторых млекопитающих

Существует три группы животных, у которых наблюдалось наиболее выраженное быстрое изменение размера мозга: приматы, грызуны и мясоядные. В этих трех группах наблюдается тенденция к увеличению относительного размера мозга с течением времени. Это не универсальная тенденция для всех млекопитающих, как считалось ранее.

Еще один соавтор исследования из Университета Рединга доктор Джоанна Бейкер сказала, что их работа раскрывает большую тайну. "У самых больших животных есть нечто, что мешает мозгу стать слишком большим. Связано ли это с тем, что большие мозги, превышающие определенный размер, слишком дорогие для поддержки, еще предстоит выяснить. Но поскольку мы также наблюдаем подобную кривизну у птиц, закономерность, кажется, является общим явлением - то, что вызывает этот "интересный потолок", касается животных с разной биологией", – сказала Джоанна Бейкер.

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