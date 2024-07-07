Невероятно, но факт: четыре животных, умеющих имитировать человеческий язык. Видео

Некоторые животные умеют имитировать разные необычные для себя звуки: от человеческого языка до автомобильной сигнализации. Исследователю удалось зафиксировать это чудо на камеру.

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Ученые изучают всех животных, чтобы понять, кто из них самый лучший имитатор. Пока лучшими из лучших в этой звуковой области являются косатки, утки, тюлени и слоны, пишет Iflscience.

Болтливые морские млекопитающие

Косатку, по имени Вики, жившую в аквариуме Маринленд в Антибах на юге Франции, научили имитировать человеческий язык. Через некоторое время она смогла произнести слова и даже фразы. 14-летняя Вики без проблем говорила "привет", "бай-бай" и звала на имя свою дрессировщицу Эми. И хотя ее произношение не было идеальным, она научилась даже считать до трех человеческих языков.

Такие умения Вики задают интересные вопросы об этих умных морских млекопитающих и их обретении голосовых звуков. Хотя косатка не понимала значения этих слов, ее мимика была достаточно точной.

Подобные умения имела и белуга, по имени NOC. Этот красавец был приобретен в 1970-х годах для арктической инициативы, известной как Cold Ops, являющейся частью программы ВМС США по морским млекопитающим.

С двухлетнего возраста NOC был около инструкторов ВМС США. Без всяких тренировок белуга научился имитировать ворчание, что-то вроде подводной имитации человеческого языка на большом расстоянии. NOC словно пытался нарушить языковой разрыв с окружающими его людьми.

Особые умения имеет и тюлень, по имени Гувер. Он был спасен детенышом и некоторое время жил в доме, прежде чем его перевезли в аквариум Новой Англии в 1970-х годах. За время сожительства с людьми Гувер взял некоторые слова от своего владельца. Тюлень часто восклицал "Эй, хэй, прочь!". И даже умел называть штат, где жил – Мэн.

Первая в мире говорящий селезень

В нашем списке болтливых животных есть домашний селезень Риппер. Он без проблем имитировал звук двери своей клетки. А еще этот пернатый озорник научился повторять любимую фразу своего хозяина: "Ты, проклятый, дурак!".

Слон выучил корейский

Но первое место в этом рейтинге заслуженно завоевал самец азиатского слона Косика. Этот умник научился имитировать голос своего дрессировщика в Корее, засунув свой хобот в рот.

"Коcик способен согласовывать как высоту, так и тембр человеческого голоса. Он точно имитирует высоту голоса своих дрессировщиков. Это отлично, учитывая огромные размеры, длинный голосовой тракт и другие анатомические отличия между слоном и человеком", – пояснила зоологиня Анджела Стогер.

Мимика настолько точна, что носители корейского языка могут легко понять и транскрибировать имитации", – пишет Стогер и его коллеги в исследовании вокализации уникального слона.

Команда исследователей считает, что имитации Косика возникли из-за необходимости общаться как с другими слонами, так и с разными видами живых созданий.

OBOZ.UA ранее писал о редких котах-рыбаках, которые крякают, как утки.

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