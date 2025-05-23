Ученые утверждают, что нашли восьмой континент: где именно

В южной части Тихого океана геологи обнаружили обширный участок суши, который почти полностью находится под водой. Эту территорию, охватывающую около пяти миллионов квадратных километров, все больше ученых признают отдельным континентом. Ее назвали Зеландией.

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Лишь около 5% этой земли над поверхностью океана, в частности в пределах Новой Зеландии. Исследователи считают, что Зеландия отделилась от суперконтинента Гондваны примерно 85 миллионов лет назад.

Сначала это был полноценный участок суши, который впоследствии погрузился под воду из-за тектонических сдвигов. Отделение от Антарктиды и Австралии сделало его изолированным геологическим объектом.

Ник Мортимер из научного учреждения GNS Science изучает Зеландию более двух десятилетий. Вместе с коллегами он исследует более 100 миллионов лет геологической истории региона, когда Гондвана состояла из Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии и части Азии. Постепенное расхождение плит привело к образованию Зеландии, которая со временем опустилась под воду.

Хотя предположения о континентальном характере этой территории существовали давно, лишь недавно появились убедительные доказательства. Геологи применили метод геохронологии, который определяет возраст горных пород с помощью радиоактивного распада, и зафиксировали магнитные аномалии, свидетельствующие о древней вулканической активности. Эти данные позволили очертить основные геологические единицы Зеландии.

Образцы горных пород, собранные в северной части Зеландии, включают песчаники, вулканическую гальку и базальтовую лаву возрастом от раннего мела до эоцена. Их структура похожа на другие континентальные породы, что поддерживает гипотезу о Зеландии как полноценном континенте.

Ключевую роль в подтверждении этого сыграли магнитные исследования. Аномалии указывали на внутриплитные базальты, сформировавшиеся в меловой и эоценовый периоды, и совпадали с результатами датировки пород.

Погружение Зеландии стало результатом движений тектонических плит. Растяжение и истончение земной коры вызвали затопление территории.

Зеландия позволяет лучше понять механизмы образования континентов и изменения земной поверхности в течение геологического времени. Ее подводное положение сохранило ценные свидетельства об истории Земли, которые трудно обнаружить на существующих континентах.

Современные исследования, в частности сейсмическая визуализация и глубоководное бурение, обещают раскрыть еще больше о структуре Зеландии. Ученые надеются, что эти исследования помогут объяснить, как континентальный дрейф влияет на климат, биоразнообразие и уровень моря.

Несмотря на наличие других микроконтинентов, именно Зеландия отличается своими масштабами, целостностью и научным значением.

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