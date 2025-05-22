Скрытая сила разрывает один из континентов: почему это происходит

На протяжении геологической истории Земли ее внутренние силы неоднократно разрывали и смещали фрагменты суши. Этот процесс продолжается до сих пор. Так в Восточной Африке прямо сейчас происходит массивная геологическая трансформация – скрытая сила медленно разрывает континент.

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Как пишет издание MailOnline процесс происходит от Восточноафриканского рифта (EARS), длина которого составляет более 3200 км. Он начал формироваться по меньшей мере 22 миллиона лет назад и проходит через регион, где расположены Великие озера Африки.

Этот рифт обозначает границу между двумя тектоническими плитами: Сомалийской плитой и Нубийской плитой (часть Африканской плиты), которые постепенно отдаляются друг от друга. Сейчас ученые обнаружили массивное поднятие горячей, частично расплавленной породы под регионом, известное как Африканский суперплум. Это поднятие и способствует данному расхождению.

Под поверхностью интенсивное тепло и давление от суперплума ослабляют и провоцируют трещины во внешнем слое Земли, известном как литосфера. Измерения GPS указывают на то, что плиты отдаляются друг от друга со скоростью примерно 0,5 сантиметра в год.

Со временем этот раскол может сформировать новый океан, потенциально отделяя части Сомали, восточной Эфиопии, Кении и Танзании, чтобы образовать новую земельную массу. Хотя ранее считалось, что полное разделение займет десятки миллионов лет, недавние модели указывают на то, что это может произойти за период от одного до пяти миллионов лет.

В новом исследовании ученые из Университета Глазго в Шотландии использовали данные с геотермального поля Мененгаи в Кении, чтобы отследить изотопы благородного газа неона. Это помогло команде определить, происходят ли силы, разделяющие Африку, из глубины мантии Земли или являются следствием поверхностных тектонических процессов. Они обнаружили, что газ, вероятно, происходит из глубины Земли, из слоя, расположенного между внешним ядром и мантией.

Главный автор работы профессор Финн Стюарт сказал в заявлении: "Мы давно интересуемся тем, как глубокая Земля поднимается на поверхность, сколько ее транспортируется и какую роль она играет в формировании крупномасштабной топографии поверхности Земли".

По словам Стюарта, новое исследование свидетельствует, что под Восточной Африкой присутствует гигантский горячий кусок породы мз границы ядра и мантии, который раздвигает плиты и подпирает континент Африки. По подсчетам ученых он на сотни метров выше нормы.

Используя высокоточную масс-спектрометрию, команда также обнаружила последовательный химический "отпечаток" на большой территории. Это поддерживает теорию, что EARS питается от "суперплума", а не несколькими меньшими источниками. Исследование предоставляет важные сведения о расколе континентов и формировании океанов, что позволяет исследователям понять подобные процессы, которые формировали поверхность Земли на протяжении истории.

EARS простирается от Эфиопии до Малави, и в последние годы в этом рифте появились огромные трещины. В 2005 году серия из более 400 землетрясений в регионе Афар в Эфиопии привела к внезапному появлению раскола длиной 60 километров, что является примером того, как действуют динамические силы.

Аналогично, в 2018 году в Великой рифтовой долине Кении появилась огромная трещина, нарушившая транспортное сообщение и подсветившая процесс континентального раскола. Поскольку раскол продолжает расширяться, ученые прогнозируют, что морская вода из Красного моря и Индийского океана в конце концов затопит низменные районы, создавая новый океанический бассейн.

Кен Макдональд, морской геофизик, сказал: "Аденский залив и Красное море затопят регион Афар и попадут в Восточноафриканскую рифтовую долину, что приведет к возникновению нового океана". А часть Восточной Африки, которая отделится в результате такого процесса, эволюционирует в отдельный континент. На нем окажутся такие страны, как Сомали, Кения и Танзания. А страны без выхода к морю, такие как Уганда и Замбия, могут оказаться на побережье, что изменит торговые маршруты и геополитическую динамику. Сейчас раскол, который находится в активной стадии, приводит к частым землетрясениям, вулканическим извержениям и большим трещинам по ландшафту.

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