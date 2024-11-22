Ученые создали самые тонкие в мире спагетти: они в 200 раз уже человеческого волоса

Химики из Университетского колледжа Лондона создали тончайшие спагетти в мире. Они настолько тонки, что их можно увидеть только с помощью электронного микроскопа.

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Спагетти изготовлено с использованием обычной муки, жидкости и заряженного электричеством устройства, которое может создать нить толщиной всего 372 нанометра – уже длиной волны синего света. Нанопаста была использована для создания коврика 2 сантиметра в поясницу, пишет Ifl Science.

Муку и жидкую муравьиную кислоту вращали с помощью техники, называемой электропрядением. Сырую макаронную смесь протягивали через кончик иглы под действием электрического заряда, образуя спагеттин, в 200 раз тоньше волоса.

"Чтобы сделать спагетти, вы продвигаете смесь воды и муки через металлические отверстия. В нашем исследовании мы сделали то же самое, за исключением того, что мы протащили мучную смесь с помощью электрического заряда. Это буквально спагетти, но гораздо меньше", – сказал соавтор доктор. Адам Клэнси.

Но, вместо того чтобы использовать эти спагетти для еды, они будут использоваться в медицинских исследованиях, пишет MailOnline. По словам экспертов, их достижение не предназначено для создания новой пищи, а благодаря широкому использованию тонких нитей материала, которые называются нановолокнами, именно для использования в медицине.

Нановолокна, изготовленные из крахмала, которые производятся большинством зеленых растений для накопления избытка глюкозы, особенно перспективны и могут использоваться в повязках для заживления ран. Это объясняется тем, что изготовленные из этих спагетти коврики очень пористые, пропускают воду и влагу, но не дают проникнуть бактериям.

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