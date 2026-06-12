Ученые смогли расшифровать 'послания мертвых' в гробницах Грузии: что они означают

Курганы в районе Зуртакети в Грузии археологи исследовали ещё в середине XX века. В ходе раскопок там были обнаружены сотни каменных плит с гравировкой, встроенных в погребальные камеры и проходы. С тех пор подавляющее большинство таких "посланий мертвых" было утрачено –, как и соответствующие документы ученых, которые считали, что это лишь ритуальные изображения. Однако новые исследования предполагают, что плиты с гравировкой были своеобразными записями о строительстве погребальных сооружений.

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Таким образом, результаты нового исследования проливают свет на жизнь людей на Южном Кавказе во времена средней бронзовой эпохи, то есть около 4000 лет назад. Об этом пишет Indian Defence Review.

Авторы исследований

Одним из первых курганы в районе Зуртакети исследовал археолог Отар Джапаридзе, его раскопки, а затем и обработка найденного продолжались с 1959 по 1964 год. Всего во время первоначальных раскопок было обнаружено 265 гравированных плит. Отар Джапаридзе считал, что это просто "строительный материал" в курганах, на котором местами наносили ритуальные знаки.

Практически все эти плиты, а также значительная часть работ Джапаридзе были утрачены. И совсем недавно исследователь Леван Лосаберидзе продолжил изучение исчезнувшей коллекции. Он изучал те 32 образца, которые все-таки сохранились, а также фотографии уже утраченных образцов.

Что изображали на захоронениях

Новый анализ Левана Лосаберидзе показал, что эти изображения являются"частью масштабной традиции мегалитического искусства", которая существовала на Южном Кавказе более 1500 лет.

В целом на плитах археологи обнаружили такие символы и рисунки, как зигзаги, треугольники и спирали; сетчатые геометрические узоры; фигуры оленей и других животных; схематические изображения людей и хижин.

Несомненно, что часть таких изображений имеет чисто ритуальное, символическое значение.

Что считают ученые

Однако большинство загадочных знаков могут быть древними "записями".

Леван Лосаберидзе обратил внимание на группы насечек, напоминающих счетные отметки. Археолог считает, что они могли использоваться для учета вклада отдельных семей или групп людей в строительство курганов.

Если эта гипотеза подтвердится, находки могут стать одним из древнейших свидетельств организации коллективного труда людей того времени.

Культура Триалети

А гравюры, обнаруженные на плитах, ученые связывают с так называемой культурой Триалети, существовавшей примерно между 2000 и 1700 годами до нашей эры. Культура того времени известна своими сложными погребальными сооружениями и высоким уровнем обработки бронзы и драгоценных металлов.

И это – — не только наследие современной Грузии. Исследователи обнаружили схожие мотивы на территории современных Армении и Азербайджана, что свидетельствует о широком распространении общих культурных традиций на Кавказе.

Другие исследования

Как бы то ни было, ученые подчеркивают, что выводы относительно курганов в Зуртакети лишь предварительные. Более уверенные объяснения ученые дадут после новых раскопок.

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