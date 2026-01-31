Ученые шокированы: птица преодолела почти 5 тысяч километров и добралась до Калифорнии

Вблизи побережья центральной Калифорнии ученые зафиксировали волнистого альбатроса – вид птиц, которые обычно обитают исключительно в районе Галапагосских островов. Это лишь второй задокументированный случай появления этой птицы к северу от Центральной Америки.

Об этом сообщает Washington Times со ссылкой на исследователей, которые наблюдали птицу с научного судна в Тихом океане. Комментарии предоставили орнитологи и представители ведущих научных учреждений США.

Галапагосского или волнистого альбатроса с желтым клювом и размахом крыльев до 2,4 метра заметили примерно в 37 километрах от мыса Пьедрас-Бланкас – почти посередине между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Известно, что этот вид гнездится исключительно на Галапагосских островах, от которых до места наблюдения – около 4,8 тысячи километров .

Для ученых это "странствующая" птица, которая путешествует далеко за пределами своего привычного ареала.

Морской орнитолог Тэмми Рассел, которая находилась на борту исследовательского судна, отметила, что взрослый альбатрос не демонстрирует признаков спешки с возвращением на юг. По ее словам, предположительно, эту же птицу уже видели у побережья Северной Калифорнии еще в октябре.

"Я даже не могу поверить в то, что увидела, я до сих пор в шоке", – призналась орнитолог.

Ученые предполагают, что увидели начало переселения волнистых альбатросов на Юг

Причины такого далекого путешествия остаются непонятными. По мнению исследователей, птицу могло отнести на север сильным штормом, или же она могла отправиться в странствия во время "перерыва" между сезонами размножения. Рассел предполагает, что альбатрос, вероятно, не гнездился в прошлом сезоне и мог просто отклониться от привычного маршрута.

В то же время руководитель проекта eBird при Корнелльской лаборатории орнитологии Маршалл Илифф отмечает, что морские птицы, такие как альбатросы, способны преодолевать огромные расстояния в поисках пищи, а появление отдельных особей в нетипичных регионах не является беспрецедентным.

"Недостаток пищи может заставить птицу блуждать, но одна птица также может быть случайностью. Пока нет никаких доказательств того, что это нечто иное, чем случайность", – говорит Илифф.

Рассел добавила, что если бы в Калифорнии начали регулярно фиксировать несколько таких птиц, это могло бы свидетельствовать о влиянии экологических факторов, которые заставляют их переселяться на север. Ранее она писала о пяти видах олушей, которые сейчас стали привычными у побережья Калифорнии из-за потепления океана.

Что касается этого одинокого альбатроса, то, по словам Рассел, "если это признак постепенного смещения ареала вида на юг, теперь у нас есть базовые данные о моменте, когда мы впервые его зафиксировали".

Волнистый альбатрос является крупнейшей птицей Галапагосских островов и находится под угрозой исчезновения – Международный союз охраны природы классифицирует его как критически исчезающий вид. Птицы могут жить до 45 лет и питаются преимущественно рыбой, кальмарами и ракообразными.

