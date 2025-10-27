Когда жизнь на Земле полностью исчезнет: ученые убеждены, что знают год

Вопрос о том, когда наступит конец света, волнует человечество еще с древних времен. Пророчества майя, библейские истории, мифы об апокалипсисе — все они пытались дать ответ на один и тот же вопрос: когда закончится жизнь на Земле?

Теперь, благодаря научному подходу, исследователи из Университета Тохо в Японии совместно с NASA смогли смоделировать этот процесс с высокой точностью. Их выводы не о внезапном взрыве или падении метеорита, а о медленной, неизбежной смерти нашей планеты. Это открытие не только поражает, но и напоминает, насколько хрупкой является жизнь в масштабах Вселенной, отмечает издание The Daily Galaxy.

Когда и как исчезнет жизнь на Земле

Ученые провели масштабное исследование под названием "Будущий срок службы насыщенной кислородом атмосферы Земли". Они использовали суперкомпьютерное моделирование, чтобы предсказать, как эволюция Солнца будет влиять на нашу планету в течение следующих миллиардов лет. В результате было осуществлено около 400 000 симуляций, и все они показали похожую картину: Солнце постепенно будет расширяться, становясь ярче и горячее, пока поверхность Земли не превратится в выжженную пустыню.

По расчетам, конец биосферы — то есть момент, когда даже самые стойкие микроорганизмы не смогут выжить — наступит примерно в 1 000 002 021 году. К тому времени температура настолько повысится, что океаны испарятся, атмосфера разжижится, а уровень кислорода упадет до критических показателей. Это сделает жизнь невозможной не только для людей, но и для любых известных форм существования.

Ученые отмечают, что человечество, скорее всего, не доживет до этого момента. Задолго до того климатические изменения, загрязнение и нехватка ресурсов могут сделать планету непригодной для жизни. И хотя эта перспектива кажется далеким будущим, ее последствия мы начинаем ощущать уже сейчас.

Первые признаки неизбежных изменений

Исследователи уже зафиксировали ряд ранних предупредительных сигналов, свидетельствующих о том, что процесс постепенного уничтожения Земли уже начался. Один из них — рост солнечной активности, в частности мощные солнечные бури и выбросы корональной массы, которые влияют на магнитное поле Земли. Это приводит к снижению содержания кислорода в атмосфере и изменению климатических условий.

Еще один тревожный фактор — глобальное потепление. Таяние ледников, повышение уровня океана, экстремальные погодные явления — все это последствия деятельности человека, который ускоряет природные процессы, которые когда-то могли длиться миллионы лет. Ученые отмечают: если не сократить выбросы парниковых газов и не остановить вырубку лесов, мы сами приблизим тот момент, когда жизнь станет невыносимой.

Моделирование показало, что человечество может исчезнуть гораздо раньше, чем Солнце окончательно уничтожит атмосферу. Уже через несколько тысячелетий воздух может стать непригодным для дыхания, а средняя температура — слишком высокой для выживания.

Ведущий автор исследования, Казуми Озаки, пояснил: "Ранее считалось, что биосфера Земли может существовать около двух миллиардов лет. Однако новые данные свидетельствуют, что этот период сократился почти вдвое". Он также добавил, что в далеком будущем уровень кислорода в атмосфере уменьшится настолько, что даже бактерии не смогут приспособиться.

В итоге ученые сходятся во мнении: Земля не погибнет мгновенно — она просто медленно угаснет. И хоть год окончательного исчезновения жизни кажется далеким, первые последствия мы видим уже сегодня.

