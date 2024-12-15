Ученые раскрыли секрет идеально упакованных рождественских подарков: ленты и банты больше не нужны

Декабрь – это время покупки большого количества рождественских подарков. Но их оформление часто имеет не меньшее значение, чем содержание.

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Кто-то перевязывает тюки и бантами, кто-то просто упаковывает в коробки или пакеты. И вот учёные говорят, что раскрыли секрет идеальной упаковки. Как пишет MailOnline, выяснилось, что большинство людей предпочитают получать подарки в простых упаковках.

Команда из Пекинского университета технологий и бизнеса исследовала отношение людей к чрезмерно упакованным подаркам с помощью серии исследований, в которых приняло участие более 2600 участников.

В одном исследовании людей просили оценить, как они относятся к подарку после того, как ему показали его в трех типах упаковки: в избыточной упаковке, обычной упаковке и без упаковки.

В другом эксперименте участников попросили представить, как они дарят или получают подарок – чрезмерно упакованный или обычно от близкого или далекого друга.

Анализ показал, что люди, которые дарят подарки, как правило, предпочитают чрезмерную упаковку, считая, что это свидетельствует об их внимательности.

Однако получатели, как правило, предпочитали простой упаковке, считая экстравагантность бездумной, слишком сосредотачиваясь на обертке.

Когда событие было обязательным или отношения были удалены – например, обмен подарками в офисе – негативные взгляды на чрезмерную упаковку были сильнее.

Если речь шла об обмене подарками с близкими людьми – например день рождения хорошего друга – чрезмерная упаковка не влияла на мысль.

Ведущий автор исследования Haijiao Shi сказал: "Дарители воспринимают чрезмерную упаковку как продуманный жест, тогда как получатели часто считают это расточительством. Наше исследование подчеркивает важность понимания этих разных мнений, предполагая, что проще упаковка может повысить удовлетворенность получателей".

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