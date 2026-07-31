Ученые просканировали кухонные губки и были шокированы: что обнаружили

Кухонные губки считаются одним из самых серьезных источников бактериального загрязнения в быту, что создает скрытую угрозу при ежедневной очистке посуды и кухонных принадлежностей. Недавние исследования специалистов доказывают необходимость кардинального пересмотра привычек по использованию и регулярной замене этого гигиенического средства.

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Эксперименты показали, что микрофлора способна не просто выживать в порах материала, но и образовывать долговечные колонии, которые остаются активными даже после полного высыхания. Исследование опубликовано в Journal of Food Protection.

Чем опасны кухонные губки

В рамках научной работы исследователи проверили выживаемость трех распространенных возбудителей пищевых отравлений: кишечной палочки, золотистого стафилококка и сальмонеллы.

Оказалось, что даже незначительное начальное количество этих микроорганизмов стремительно размножается, образуя устойчивые популяции, которые сохраняют жизнеспособность как минимум в течение 14-21 дня. Способность бактерий выдерживать высыхание губки делает ее постоянным источником потенциальной инфекции в бытовой среде.

Коварство невидимого загрязнения

С помощью современных методов генетического секвенирования и высокоразрешающей микроскопии ученые установили, что визуально и на ощупь губка остается абсолютно чистой. Отсутствие неприятного запаха, жирного налета или видимой грязи создает ложное ощущение безопасности. При этом микробы легко переносятся на поверхности, контактирующие с пищей, создавая риск перекрестного загрязнения разделочных досок и посуды.

Правила безопасной эксплуатации и дезинфекции

Специалисты призывают не ориентироваться на внешний вид инструмента при решении вопроса о его утилизации:

Губку следует немедленно выбрасывать после контакта с поверхностями, на которых обрабатывалось сырое мясо. Для снижения бактериальной нагрузки рекомендуется дезинфицировать принадлежности горячей водой при температуре свыше 70 °C в течение 2–3 минут.

Другие очаги микробов в быту

Помимо губок, существенную угрозу представляют кухонные раковины и смесители, где также накапливаются опасные штаммы бактерий. Эксперты по гигиене настоятельно рекомендуют отказаться от привычки долго замачивать грязную посуду в раковине, ведь это создает благоприятную среду для активного размножения патогенов.

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