Ученые предупредили о самом сильном в истории Эль-Ниньо: в чем угроза

Мир может оказаться на пороге одного из самых мощных климатических явлений за всю историю наблюдений. Новые прогнозы свидетельствуют, что феномен Эль-Ниньо, который прямо сейчас формируется в Тихом океане, способен стать рекордным по силе и существенно повлиять на погоду и жизнь людей в разных частях планеты.

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Как предупредило издание Live Science, последствия нынешней летней жары могут быть чрезвычайно разрушительными. А эксперты "ВВС Украина" посоветовали готовиться к экстремально высоким температурам летом.

Почему ученые говорят о рекордной силе Эль-Ниньи

По данным Live Science, новые прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что температура поверхности океана в ключевой зоне может вырасти примерно на 3°C выше нормы, а в отдельных сценариях – превысить 4°C. Если это произойдет, нынешний Эль-Ниньо будет сильнее предыдущих рекордных событий 1997-1998 и 2015-2016 годов.

Дополнительное беспокойство вызывает ситуация под поверхностью океана. Как отмечает BBC Украина, там уже накопилось значительное тепло – местами вода теплее на 6°C от средних значений. Именно такие условия часто предшествуют так называемому "супер Эль-Ниньо", который случается редко, но имеет особенно ощутимые последствия.

Как возникает Эль-Ниньо

Эль-Ниньо является частью естественного климатического цикла и повторяется каждые несколько лет. Его развитие связано с изменениями ветров над Тихим океаном. Когда пассаты ослабевают или меняют направление, теплая вода начинает распространяться в центральной и восточной части океана, что нарушает привычный баланс атмосферы.

Последние наблюдения подтверждают, что этот процесс уже запустился. Ученые фиксируют одновременно повышение температуры поверхности моря и изменения атмосферного давления – классические сигналы приближения Эль-Ниньо.

Когда его ждать

Вероятность формирования явления оценивают как очень высокую. По информации Live Science, Всемирная метеорологическая организация дает до 90% вероятности того, что Эль-Ниньо разовьется в ближайшие месяцы. В то же время BBC Украина отмечает, что он может не просто начаться уже в этом году, но и усиливаться в будущем.

Обычно пик Эль-Ниньо длится около года. Однако влияние таких событий может ощущаться значительно дольше из-за накопления тепла в атмосфере.

Как это повлияет на погоду

Главная особенность Эль-Ниньо – это способность менять погодные паттерны по всей планете. Он фактически передает тепло из океана в атмосферу, повышая глобальные температуры. Именно поэтому такие периоды часто совпадают с температурными рекордами.

Предыдущий цикл этого климатического феномена стал одним из факторов, сделавших 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений. На этот раз эффект может быть еще сильнее. Все из-за того, что Эль-Ниньо наложится на уже разогретый климат.

По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селесты Сауло, сильный Эль-Ниньо "усилит засуху и сильные осадки, а также увеличит риск жары как на суше, так и в океане". Это означает, что мир одновременно столкнется и с дефицитом воды, и с ее избытком в разных регионах.

Чем это грозит людям

Последствия Эль-Ниньо выходят далеко за пределы погоды. В прошлом такие явления уже приводили к серьезным экономическим и гуманитарным проблемам. Вызванные им погодные явления связывают с неурожаями, лесными пожарами и даже социальными конфликтами в разных частях мира.

Так во время особенно мощного Эль-Ниньо 2015-2016 годов в разных регионах мира наблюдались засухи, дефицит воды и проблемы с продовольствием. На этот раз ситуация может быть сложнее из-за уже существующей глобальной нестабильности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал воспринимать ситуацию максимально серьезно "Эль-Ниньо уже на пороге с вероятностью 90%. Мир должен воспринять это как срочное климатическое предупреждение", – сказал он. И подчеркнул, что новый цикл "будет подливать масла в огонь глобального потепления" и его последствия "будут распространяться быстро и пересекать границы".

Как это связано с изменением климата

Сам Эль-Ниньо является природным явлением и возникает независимо от деятельности человека. Однако сейчас его влияние происходит в условиях уже измененного климата. Это означает, что последствия могут быть сильнее, чем в прошлом.

Таким образом, новый Эль-Ниньо может стать не просто очередным климатическим циклом, а серьезным испытанием для мира. Его сила, умноженная на глобальное потепление, способна сделать экстремальные погодные явления более частыми и интенсивными – и это напрямую повлияет на жизнь миллионов людей.

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