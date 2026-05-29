Земля начала вращаться значительно медленнее: ученые насторожены

Глобальные климатические изменения на планете Земля достигли такой силы, что теперь они непосредственно влияют на продолжительность земных суток. Новое масштабное исследование европейских ученых доказывает, что скорость замедления вращения Земли сейчас является беспрецедентной за последние 3,6 миллиона лет геологической истории.

Из-за стремительного таяния полярных щитов огромные массы воды перераспределяются от полюсов ближе к экватору. Как объясняет sciencefocus.com, этот процесс действует на планету так же как вытянутые руки фигуриста во время вращения, заставляя ее двигаться медленнее вокруг своей оси. Хотя изменения измеряются крошечными долями миллисекунды, энергия, стоящая за этим явлением, является просто колоссальной по своим масштабам.

Чтение истории по древним ракушкам

Продолжительность земных суток никогда не была абсолютно постоянной величиной. На вращение нашей планеты постоянно влияют гравитационное притяжение Луны, атмосферные колебания и сложные процессы внутри земного ядра. Однако ученые из Венского университета и Федеральной высшей технической школы Цюриха установили, что антропогенный фактор теперь способен конкурировать с этими фундаментальными космическими силами.

Чтобы заглянуть вглубь миллионов лет, специалисты проанализировали фосилизированные остатки бентосных фораминифер – одноклеточных морских существ, обитавших на океаническом дне. Химический состав их раковин сохранил точные данные о колебаниях уровня моря в далеком прошлом. Благодаря специально разработанному алгоритму машинного обучения исследователи смогли вычислить динамику планетарного вращения, начиная с эпохи позднего плиоцена, и подтвердили, что нынешние темпы изменений являются абсолютно аномальными.

Энергия землетрясения и "ледяной куб" над Нью-Йорком

Современная скорость удлинения суток, вызванная климатическими изменениями, составляет 1,33 миллисекунды в столетие. Профессор Бенедикт Соя из ETH Zurich отмечает, что для такого сдвига требуется колоссальное перераспределение массы – примерно 1000 гигатонн воды должны переместиться с полюсов в океан.

Чтобы представить этот объем, достаточно представить сплошной куб изо льда высотой 10 километров, установленный над Нью-Йорком, превышающий высоту Эвереста. В свою очередь, ведущий автор исследования доктор Мостафа Киани Шахванди сравнивает изменение кинетической энергии вращения Земли с мощностью разрушительного землетрясения магнитудой 9,0.

Ученые нашли лишь один похожий случай примерно два миллиона лет назад, когда из-за естественного всплеска CO₂ произошло экстремальное таяние льдов. Однако сегодня человечество самостоятельно воссоздало подобную планетарную силу лишь за одно столетие.

Угроза для навигации

Если мировая экономика будет продолжать активно сжигать ископаемое топливо, к 2100 году климатический фактор станет главным двигателем изменения продолжительности суток, опередив даже гравитационное влияние Луны. Это несет реальную угрозу для современных технологий, поскольку ультраточные системы GPS-навигации и управления космическими аппаратами критически зависят от стабильности миллисекунд.

Изменение динамики планеты происходит параллельно с поднятием уровня Мирового океана и экстремальными погодными явлениями, которые уже представляют опасность для миллионов людей. Сейчас ученые планируют исследовать другие антропогенные факторы перераспределения массы, в частности истощение подземных вод, чтобы еще точнее понять, как деятельность человечества влияет на вращение Земли.

