Ученые подтвердили удивительное влияние сна на мозг: он очищается от токсинов

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) подтвердили удивительное влияние сна на мозг. Когда человек ложится спать, то его мозг проходит цикл осторожной промывки, смывая возникшие за день токсичные побочные продукты.

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Исследователи применили набор технологий, чтобы определили основной механизм, который очищает мозг. Полученные данные не только помогают лучше понять, как люди восстанавливаются ночью, но обнаруживают неожиданный недостаток распространенных препаратов для сна, пишет ScienceAlert.

Многие люди страдают от проблем со сном. Особенно эта проблема актуальна сейчас для Украины во время войны. Ведь тревоги и страх отрицательно влияют на сон, говорят психологи.

Ключ к хорошему ночному отдыху – процесс, который происходит во время сна: глимфатическая система занята удалением накопившихся в течение дня отходов. Поэтому эту систему также называют "машиной для стирки мозгов", пишут исследователи на сайте Университета Копенгагена.

Ранее ученые не могли точно определить драйверы глимфатической системы. Но теперь определили основной механизм – своего рода "насос для мытья мозга".

"Это чрезвычайно интересно, потому что мы можем использовать эти знания, чтобы лучше понять влияние сна и предотвратить заболевания, связанные со сном, и нейродегенеративные расстройства, где накопление отходов в мозге играет ключевую роль", – сказала первая автор нового исследования Центра трансляционной нейромедицины Натальи Гауглунд.

В рамках нового исследования эксперты также изучали влияние препаратов, в частности, активного ингредиента золпидема, на качество сна.

"Это широко используемый рецептурный препарат, который помогает вам заснуть. Мы обнаружили, что уровень норадреналина значительно снизился, а медленные мозговые волны исчезли, уменьшая влияние глимфатической системы. Это свидетельствует о том, что сон, достигнутый с помощью снотворных препаратов, не так полезен, как естественный", – подчеркнула Гауглунд.

Предыдущие исследования показали, что депривация сна связана с деменцией. По словам Натальи, новое открытие может в конце концов помочь предотвратить и лечить нейродегенеративные расстройства.

"Если глимфатическая система не функционирует должным образом, она не сможет удалить все отходы из мозга и предыдущие исследования показали, что существует связь между накоплением отходов в мозге и такими расстройствами, как болезнь Альцгеймера", – добавила исследовательница.

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