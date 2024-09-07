Ученые объяснили, почему никогда не нужно слушать советов по здоровью от старейших людей в мире

Ученые пытаются выяснить, почему некоторые люди живут больше 100 лет. Но эксперты отмечают, что при этом лучше избегать советов от многолетних.

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Ученые утверждают, что существует две основные теории, объясняющие долголетие. И обе предупреждают: "Никогда, никогда не принимайте совета по здоровью и образу жизни от столетнего", ведь они, по словам исследователей, малоэффективны, пишет TheGuardian.

На прошлой неделе в возрасте 117 лет умер самый старый человек в мире – Мария Браньяс Морера. После кончины рекордсменки многие задумались о секретах долгой жизни.

Согласно вебсайту Книги рекордов Гиннесса, Браньяс считала, что ее долголетие связано с "порядком, спокойствием, хорошей связью с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием волнений и сожаления, большим количеством позитива и держанием подальше от токсичных людей".

Однако профессор биогеронтологии из Брайтонского университета Ричард Фарагер сказал, что действительно ученые все еще пытаются выяснить, почему некоторые люди живут более 100 лет. И по его словам, не стоит прислушиваться ко всем советам долгожителей, ведь каждый человек особенный и поэтому эти советы нельзя применять для всех.

Фарагер сказал, что существует две основные теории, объясняющие долгую жизнь. Первая, по его словам, утверждает, что некоторым людям просто повезло. То есть только потому, что у столетних людей были определенные привычки, это не означало, что эти привычки были движущей силой их долголетия.

"То, что вы выжили, выкуривая по 60 сигарет в день, не означает, что это полезно для вас", – говорит Фарагер.

Вторая теория, по словам ученого, состоит в том, что столетние люди имеют специфические генетические особенности, позволяющие им жить дольше.

Ричард Фарагер подчеркнул, что обе теории привели к одному предупреждению. Никогда, никогда не принимайте совета по здоровью и образу жизни от столетнего. Большинство столетних людей чаще всего – и это обобщение – не делает много физических упражнений. Зачастую их рацион достаточно нездоровый", – сказал профессор.

Ричард Фарагер также добавил, что некоторые столетние люди являются курильщиками. "Это противоречит многим имеющимся у нас эпидемиологическим доказательствам того, как продлить здоровую продолжительность жизни", – сказал он.

Ученый привел пример обширного исследования, показавшего, что отказ от курения, выполнение физических упражнений, питье в умеренных количествах и потребление пяти порций фруктов и овощей в день могут увеличить продолжительность жизни до 14 лет.

"Тот факт, что долгожители совершают многие из этих нездоровых поступков и все еще просто держатся за жизнь, говорит о том, что им либо повезло, либо они обычно очень хорошо генетически одарены", – заметил Фарагер.

Мария Браньяс однажды признала, что удача сыграла определенную роль в ее долгой жизни, в то время как ее дочь Роза Морет объяснила это генетикой. "Она никогда не обращалась в больницу, она никогда не ломала ни одной кости, она в порядке, у нее ничего не болит", – сказала Морет региональному каталонскому телевидению в 2023 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что испанская пенсионерка Мария Браньяс Морера, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире, умерла в 117-летнем возрасте.

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