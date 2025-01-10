Ученые назвали морепродукты, в которых больше микропластика: креветки лучше не есть

Американские ученые провели лабораторный анализ у разных видов морских существ, в том числе популярных среди потребителей – сельдей, окуней и креветок. Исследование выявило наличие микропластика в шести видах рыбы и морепродуктов.

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В общей сложности микропластик был обнаружен в 99 процентах образцов. Больше всего опасных веществ было в розовых креветках, пишет DailyMail.

Микропластик – фрагменты пластика диаметром менее 5 мм, невидимые невооруженным глазом. Его связывают с токсическим воздействием на организм, таким как рак, подчеркивают ученые.

Ученые предупреждают, что чужеродные фрагменты путешествуют "из океана в наш кухонный стол".

"Очень тревожно то, что микроволокна, похоже, перемещаются из кишечника в другие ткани, такие как мышцы. Это имеет широкие последствия для других организмов", – сказала экотоксикологиня из Университета штата Орегон, профессор Сюзанна Брандер.

Для изучения отобрали 182 особи рыбы шести видов – розовую креветку, тихоокеанскую сельдь, миногу, черного морского окуня и других.

По словам ученых, лабораторное исследование и микроскопический анализ выявили 1806 подозрительных частиц в 99 процентах образцов.

Известно, что исследование 2020 выявило микропластик в кальмарах, креветках, устрицах, крабах и сардинах.

Несмотря на выводы, исследователи не советуют людям прекратить потребление морепродуктов. Ведь в предыдущих исследованиях микропластик нашли и в пиве, меде, молоке, мясе, соли, сахаре. Поэтому исключение морепродуктов из своего рациона вряд ли остановит потребление микропластика.

По словам ученых, риски для здоровья человека, связанные с потреблением микропластика, еще недостаточно изучены. Но их связывают с раком и повреждением клеток.

OBOZ.UA ранее писал, что назвали 10 продуктов с высоким содержанием микропластика, что может вызвать рак.

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