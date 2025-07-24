Ученые обнаружили подводные траншеи в Антарктиде и были шокированы

Антарктида, самый отдаленный и наименее исследованный континент планеты, продолжает удивлять ученых своими тайнами. Недавно исследователи сделали открытие, которое изменило представление о подводном мире этого ледяного региона.

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Под толщей льда и воды они обнаружили сеть глубоких подводных каньонов, которые оказались гораздо более многочисленными, чем считалось ранее. Эти каньоны, сформированные естественными процессами, имеют огромные размеры и играют ключевую роль в океанических и климатических процессах, пишет Daily Mail.

Открытие стало возможным благодаря новейшим картам и технологиям анализа. Оно открывает новые горизонты для понимания того, как Антарктида влияет на глобальный климат и уровень моря.

Антарктида содержит около 70% пресной воды планеты, и таяние ее ледников может иметь катастрофические последствия, в частности повышение уровня моря на десятки метров.

Масштабное открытие каньонов

Исследователи обнаружили 332 подводные траншеи, известные как каньоны, которые ранее оставались незамеченными. Это количество в пять раз превышает предыдущие оценки, что свидетельствует об огромном масштабе этих структур. Некоторые из каньонов достигают глубины 4000 метров, что сопоставимо с высотой самых высоких горных вершин Европы.

По словам Дэвида Амбласа из Барселонского университета, особенно впечатляющими являются каньоны Восточной Антарктиды, которые образуют сложные разветвленные системы. Это открытие подчеркивает, насколько мало мы знаем о морском дне даже в XXI веке.

Процессы, формирующие каньоны

Эти грандиозные подводные структуры созданы так называемыми мутными течениями — мощными подводными лавинами осадка и воды. Эти течения, движущиеся со скоростью до 72 км/ч, вырезают глубокие каналы на континентальном шельфе. В Антарктиде эти процессы усиливаются действием ледников, которые переносят огромные объемы осадочных пород. Благодаря длительной ледниковой активности каньоны Антарктиды являются одними из крупнейших в мире. Их уникальность заключается в масштабах и глубине, что делает их важными для изучения.

Разнообразие каньонов Антарктиды

Интересно, что каньоны Восточной и Западной Антарктиды значительно отличаются по своей форме и происхождению. Восточные каньоны имеют длинные, разветвленные русла с U-образными профилями, сформированные длительной ледниковой деятельностью. Зато западные каньоны короче, круче и имеют V-образную форму, что связано с относительно недавним таянием ледников.

Риккардо Арозио, морской геолог из Университетского колледжа Корка, отмечает, что эти различия ранее не были известны. Они свидетельствуют о различных геологических процессах, формировавших континент.

Роль каньонов в экосистемах

Подводные каньоны Антарктиды играют ключевую роль в функционировании океанов. Они транспортируют питательные вещества с побережья в глубокие воды, способствуя обогащению морских экосистем. Эти структуры также создают уникальные среды, богатые биоразнообразием, где обитают разнообразные морские организмы. Однако из-за удаленности и сложности доступа к этим регионам их биологическое значение остается малоисследованным.

Влияние на глобальный климат

Каньоны оказывают прямое влияние на глобальные океанические течения, которые регулируют климат планеты. Они способствуют обмену водой между глубоким океаном и континентальным шельфом, позволяя холодной воде погружаться в глубины. В то же время они приносят более теплые воды к шельфовым ледникам, что способствует их таянию. Это может ослабить внутренние ледники Антарктиды и повлиять на повышение уровня моря. Такие процессы являются критически важными для понимания климатических изменений.

Современные океанические модели, используемые для прогнозирования изменений климата, часто не учитывают влияние этих каньонов. По словам доктора Арозио, это может приводить к неточностям в прогнозах. Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) не включает эти локальные механизмы в свои расчеты. Открытие подчеркивает необходимость совершенствования моделей для более точного предсказания динамики океана и ее влияния на климат.

Открытие стало возможным благодаря анализу детальной карты морского дна Антарктиды. Используя полуавтоматизированные методы идентификации, ученые смогли обнаружить каньоны, которые ранее оставались незамеченными. Эти технологии позволяют обрабатывать огромные объемы данных и открывают новые возможности для исследования отдаленных регионов.

OBOZ.UA ранее писал о причинах озеленения Антарктиды и показывал спутниковые снимки, которые показали негативные последствия глобального потепления.

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