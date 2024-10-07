Антарктида зазеленела из-за глобального потепления: растительный покров увеличился более чем в 10 раз. Свежие фото

По исследованию ученых, Антарктида стремительно позеленела. За последние 40 лет растительный покров увеличился более чем в десять раз.

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Эксперты из университетов Эксетера и Хартфордшира предупредили, что климатические изменения происходят из-за потепления. Исследования показали, что, как и многие полярные регионы, Антарктический полуостров нагревается быстрее, чем в среднем в мире, пишет DailyMail.

"Наши выводы вызывают серьезные беспокойства относительно экологического будущего Антарктического полуострова и континента в целом", – сказал руководитель исследования доктор Томас Роланд.

Команда ученых проанализировала спутниковые снимки полуострова за последние 40 лет, чтобы выяснить, какая часть территории "позеленела" в результате потепления. Анализ архивов Landsat (1986-2021) был проведен с помощью рабочего процесса облачной обработки Google Earth Engine, пишет NatureGeoscience.

Еще в 1986 году на снимках видно, что всего один квадратный километр полуострова был покрыт растительностью. Однако к 2021 году эта площадь выросла почти до 12 квадратных километров.

Исследование также показало, что темпы распространения "зеленого ковра" увеличиваются. По словам ученых, за последние годы (2016-2021 годы) озеленение ускорилось более чем на 30 процентов по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021 годы) – расширяясь более чем на 400 000 квадратных метров в год в этот период.

"Растения, которые мы находим на Антарктическом полуострове – преимущественно мхи – растут, пожалуй, в самых строгих условиях на Земле. В ландшафте все еще почти полностью преобладают снег, лед и скалы, и лишь небольшая часть колонизирована растительным миром. Но эта крошечная доля резко возросла, показывая, что даже на эту огромную и изолированную "пустыню" влияет антропогенное изменение климата", – отметил доктор Роланд.

У исследователей вызывает беспокойство тот факт, что по мере того, как эти экосистемы становятся более устоявшимися, а температура продолжает расти, то степень озеленения будет расти.

"Почва в Антарктиде в большинстве своем бедная или совсем отсутствует, но увеличение количества растений придаст органических веществ и облегчит образование почвы, что потенциально открывает путь для роста других растений. Это повышает риск прибытия неместных и инвазивных видов, которые, возможно, переносятся экотуристами, учеными или другими посетителями континента", – добавил соавтор исследования доктор Олли Бартлетт.

Основываясь на полученных результатах, команда ученых призывает к "срочному" исследованию конкретных механизмов, стоящих за тенденцией к экологизации.

Чувствительность растительности Антарктического полуострова к изменению климата теперь очевидна. И в условиях предстоящего антропогенного потепления мы можем увидеть фундаментальные изменения в биологии и ландшафте этого знакового и уязвимого региона. Чтобы защитить Антарктиду, мы должны понять эти изменения и точно определить, что их вызывает", – подытожил Томас Роланд.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые встревожены, ведь Антарктида начала вести себя "как никогда раньше".

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