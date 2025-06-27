Астероид-'убийца городов' может засыпать Землю метеорами: что известно

Ученые предупреждают о возможном космическом событии, которое может стать одним из самых ярких в истории человечества. Астероид 2024 YR4, известный как "убийца городов", имеет шансы столкнуться с Луной в 2032 году.

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По словам исследователей, такой удар вызовет выброс миллионов килограммов лунного грунта, часть из которого может оказаться в атмосфере Земли. Хотя для нас это, скорее всего, завершится зрелищным метеорным дождем, спутники и другая космическая инфраструктура могут быть под серьезной угрозой.

Вероятность столкновения на сегодня оценивается в 4,3% — не критически высокая, но и не совсем незначительная, пишет издание Live Science.

Возможный удар по Луне

Астероид размером в 60 метров не угрожает Земле напрямую, однако теперь специалисты рассматривают другой сценарий — столкновения с Луной. После новых расчетов выяснилось, что 2024 YR4 может ударить по спутнику Земли с энергией, эквивалентной ядерному взрыву.

Удар может выбросить до 100 миллионов килограммов обломков с лунной поверхности. Если это произойдет на той стороне Луны, которая повернута к Земле, часть материала — до 10% — может притянуться земной гравитацией. Это означает, что некоторые обломки попадут в атмосферу и сгорят, образовав световое шоу, видимое по всей планете.

Опасность для спутников и станций

Несмотря на низкую угрозу для жителей Земли, эксперты предостерегают: спутники и космические станции могут оказаться под огнем метеоритного потока. "Летящий на огромной скорости камень размером с монету имеет эффект шара", — объясняет исследователь Пол Вайгерт.

В случае удара обломки могут в 1000 раз повысить риск повреждения объектов на орбите. Особенно уязвимыми остаются космические станции, включая китайскую "Тяньгун", которая, в отличие от МКС, будет оставаться активной после 2030 года. На фоне ожидаемого роста количества спутников, риски для космической инфраструктуры только растут.

Можно ли изменить курс астероида

Если вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной будет расти, может встать вопрос об изменении траектории объекта. Вайгерт считает, что этот астероид может стать хорошим испытанием для систем планетарной защиты.

NASA уже имеет опыт — в 2022 году зонд DART успешно изменил курс астероида Диморфос. Однако YR4 вдвое меньше, и его сложность в перехвате может быть выше. Вмешательство в курс полета астероида — задача сложная и потенциально опасная, поэтому решения должны приниматься заранее.

Текущие симуляции, на которые опираются ученые, были созданы до обновления вероятности столкновения — она выросла с 3,8% до 4,3% только в июне. Этот факт подчеркивает нестабильность прогнозов, и ученые смогут точнее оценить риски только к 2028 году.

Хотя землянам, скорее всего, не стоит волноваться о безопасности, метеорный поток может стать одним из самых красивых событий десятилетия. По словам Вайгерта, обломки будут выглядеть как световые шары, которые будут сгорать в небе в течение нескольких дней. Такое космическое явление будет видно из разных уголков планеты, и в будущем его, возможно, назовут в честь самого астероида. Это может превратиться в уникальное событие, которое увидит все человечество — без ущерба для него.

OBOZ.UA сообщал ранее, что астероид длиной 366 метров приблизился к Земле на минимальное расстояние.

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