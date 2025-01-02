Пиво, чайные пакетики и детские пюре. 10 продуктов с высоким содержанием микропластика, что может вызвать рак

Микропластик – это крошечные кусочки пластика длиной менее пяти миллиметров, которые связывают с раком, повреждением ДНК, разрушением клеток и даже раковым заболеванием. А проникают эти опасные соединения в организм человека через продукты питания.

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Блогерша и экоборец "Беатрис, антипластиковая леди" назвала 10 широко употребляемых продуктов и напитков с высоким содержанием микропластика, в частности пиво, чай в пакетиках и детские фруктовые пюре. Исследовательница также показала альтернативы, которые более безопасны для здоровья', пишет DailyMail.

Беатрис перечислила опасные продукты в видео на своей странице в сети TikTok, где она публикует обучающие видео об опасности загрязнения пластиком и советы по ведению образа жизни без пластика.

"За последние несколько лет ученые связали этот микропластик со многими действительно токсичными воздействиями на ваше тело, включая многочисленные типы рака, ускоренное снижение когнитивных способностей и общее нарушение кишечника кишечника", – подчеркнула она.

Морепродукты

"Количество микропластика в океане удваивается каждые шесть лет, и все это попадает в наши морепродукты", - сказала Беатрис.

Исследование подсчитало, что люди, которые едят большое количество моллюсков, ежегодно употребляют около 11000 частиц микропластика, добавила блоггер.

Соль

По словам Беатриса, высокообработанная соль является самым небезопасным вариантом, когда дело доходит до загрязнения микропластиком.

Интересно, что исследователи обнаружили, что обычная поваренная соль содержит гораздо меньшее количество микропластика, чем обработанная соль.

Исследовательница отметила, что розовая гималайская морская соль, популярная из-за высокого содержания минеральных веществ, содержит особенно много микропластика из-за методов ее добычи.

Переработанные молочные продукты

По словам Беатрис, молочные продукты с высокой обработанностью, такие как сыр и молоко из супермаркетов, содержат гораздо больше микропластика, чем альтернативы с минимальной обработкой.

"Попытайтесь употреблять молочные продукты, которые прошли гораздо меньшую обработку. К примеру, местное органическое молоко, а также сырой сыр", – сказала она.

Пюре в пищевых пакетах

Интересно, что детские пюре в пищевых пакетах готовят и возделывают в упаковке, в которой они продаются, загрязняя пищу внутри микропластиком.

"Все эти пластиковые пакеты для детского питания пастеризованы и нагреты в этих упаковках. Исследования выявили много микропластика и клеевых химикатов, многочисленные бисфенолы и фталаты, превышающие порог токсикологической обеспокоенности", – сказала Беатрис.

Исследовательница рекомендует отказаться от пюре в пакетиках, а давать детям как можно больше свежих, необработанных фруктов и овощей.

Пища в пакетах из ретортной фольги

Чечевицу или фасолью готовят в пакетах из ретортной фольги, в которых они продаются, подобно пакетам для детского питания, подчеркнула Беатрис.

Исследовательница советует самостоятельно отваривать сушеную фасоль и чечевицу, чтобы уберечь себя от вредного микропластика.

Чай в пакетиках

Недавние исследования доказали, что чайные пакетики из нейлоновой сетки высвобождают миллиарды микро- и нанопластика в чай, который потребляют люди, говорит исследовательница.

"Попробуйте вместо этого взять листовой чай и использовать многоразовое ситечко из нержавеющей стали или просто использовать продающийся в бумажных пакетах чай", – посоветовала Беатрис.

Обработанное мясо

Исследователи проверили содержание микропластика в различных мясных изделиях и обнаружили, что продукты с высокой степенью обработки содержат много микропластика. По словам Беатриса, к ним относятся такие продукты, как креветки в панировке, куриные нагетсы и белковые нагетсы растительного происхождения.

"Попытайтесь потреблять продукты, которые прошли минимальную обработку", – подчеркнула она.

Морские водоросли

Морские водоросли едят по всему миру, а также они являются основным продуктом азиатской диеты. Исследование показало, что китайцы потребляют более 17000 микропластиков на человека в год только путем потребления морских водорослей. То есть это 13 процентов от общего годового потребления микропластика, говорит блоггерша.

Поэтому Беатрис советует сократить потребление морских водорослей.

Мед

Исследователи проверили мед со всего мира на микропластике и обнаружили, что этот продукт сильно загрязнен.

Интересно, что микропластик происходит не от обработки, а от самих пчел. По словам исследователей, когда медоносные пчелы ищут пыльцу в загрязненной среде, они собирают частицы пластика, которые со временем попадают в мед.

Особенно это касается меда, изготовленного пчелами города, где на цветах много вредных веществ. "Покупайте мед из сельской местности", – подчеркнула Беатрис.

Пиво

Многочисленные исследования выявили микропластик во многих видах пива. "Переработка пива предполагает варку хмеля с горячей жидкостью. Часто во время этого процесса используют много разных пластиковых материалов", – сказала Беатрис.

Исследования показали, что некоторые из известных брендов с высокой степенью обработки содержали меньше микропластика из-за количества фильтрации, через которое прошло пиво после варки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в одном пакетике чая обнаружили миллиарды микропластиков.

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