Ученые назвали 10 городов Европы, где умрет больше всего людей к 2099 году от изменения климата

Новое тревожное исследование предсказало, сколько людей в Европе умрет от изменения климата до конца столетия. Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины прогнозируют, что в общей сложности 5,8 миллиона европейцев погибнут от чрезмерной жары между 2015 и 2099 годами.

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Исследователи назвали 10 городов Европы, где смертность будет самой высокой. Однако эксперты отмечают, что их анализ не включает последствий катастрофических погодных явлений, вызванных изменением климата, таких как лесные пожары и тропические штормы, поэтому окончательное количество смертей будет еще выше, пишет DailyMail.

Для нового исследования доктор Пьер Массело и его коллеги проанализировали данные о температуре и смертности, чтобы предусмотреть предстоящие случаи смерти, связанные с температурой, в 854 европейских городах между 2015 и 2099 годами.

Для каждого города исследователи рассчитали "чистую" цифру – количество смертей, вызванных жарой, минус смертей, "спасенных" от холода. Ведь команда ученых признает, что повышение температуры снизит смертность людей от холода.

Согласно нелестному сценарию, когда наблюдаются высокие выбросы парниковых газов (где выбросы CO2 удваиваются к 2100 году) и нет адаптации к жаре, в Европе будет в общей сложности 5 825 746 смертей из-за жары, посчитали ученые.

Однако 3 480 336 смертей из-за холода удастся избежать, что даст общий "чистый" уровень смертности в Европе к 2099 году – 2 345 410 человек.

Исследователи говорят, что наиболее уязвимыми территориями Европы к жаре являются южные регионы, а именно Средиземноморский и Балканы.

Европейским городом с самым большим количеством смертей от температуры до конца века будет испанская Барселона – 246 082 человека. Далее следуют итальянские Рим (147 738) и Неаполь (147 248), за ними – испанский Мадрид (129 716) и снова итальянский Милан (110 131).

Замыкают тревожную десятку Афины (Греция) – 87 523, Валенсия (Испания) – 67 519, Марсель (Франция) – 51 306, Бухарест (Румыния) – 47 468 и Генуя (Италия) – 36 338 человек.

А вот в большинстве городов на Британских островах и в скандинавских странах, таких как Лондон, Копенгаген и Стокгольм, будет наблюдаться "чистое снижение" смертности, то есть больше людей будет "спасено" от холода, чем тех, кто погибнет от жары.

Например, в Лондоне 75 864 человека погибнут от жары, но 103 320 спасутся от холода – общее чистое уменьшение на -27 455. "Великобритания, как правило, имеет высокую уязвимость к холоду, а также меньшее влияние жары", - отметил доктор Пьер Массело.

В целом исследование показывает, что даже если учесть смертность от холода, к 2099 году из-за жары погибнут 2,3 миллиона европейцев.

Исследование сосредоточено на среднесуточной температуре и не учитывает погодные стихии. Так что общее количество смертей от изменения климата в Европе, вероятно, будет больше, если включить в него такие события, как климатически вызванные наводнения и лесные пожары, говорят эксперты.

"Наши результаты подчеркивают настоятельную потребность в том, чтобы активно бороться с изменением климата и адаптироваться к повышению жары", – подытожил ведущий автор исследования доктор Пьер Массело.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые из Швейцарии предупредили об угрозе "мегазасух" на Земле.

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