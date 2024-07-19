Есть ли жизнь на Венере? Ученые обнаружили следы фосфина и аммиака в облаках планеты: что это значит

Вторую от солнца планету Венеру, которую часто называют "злым близнецом" Земли, считают самой плохой средой обитания в нашей Солнечной системе из-за экстремально высокой температуры и повышенной кислотности. Однако недавние исследования ученых показали, что в облаках небесного тела находятся фосфин и аммиак, свидетельствующие о возможном существовании жизни.

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На Земле оба соединения образуются в результате распада органических веществ, таких как растения и животные, пишет Daily Mail. Пока ученым не удалось установить источник происхождения этих "биомаркеров" на Венере.

Астрономы Кардиффского университета обнаружили следы аммиака с помощью телескопа Green Bank. По словам профессора Джейна Гривза, бесцветный ядовитый газ заметили в верхних частях облаков планеты, которые слишком холодны для существования жизни. Однако существует большая вероятность, что вещество находится в более глубоких, а соответственно и более теплых участках.

Бесцветный газ фосфин, запах которого напоминает чеснок или испорченную рыбу, обнаружили исследователи Имперского колледжа Лондона под руководством доктора Дэйва Клементса. Он отметил, что до сих пор нет точных подтверждений того, что неорганические соединения являются показателями жизни на Венере.

"Вероятнее всего, это какой-то химический процесс, который мы сейчас не понимаем и о котором не знаем. Но фосфин был предложен как биомаркер для экзопланет (космических тел за пределами нашей Солнечной системы), и на Земле он образуется только по причине жизни, поэтому она также возможно .На данном этапе мы просто не знаем. Нужно больше наблюдений, больше лабораторной и теоретической работы, чтобы понять, что происходит", – объяснил исследователь.

Температура поверхности "злого близнеца" Земли составляет около 465°C, что делает ее абсолютно стерильной. Из-за повышенной кислотности фосфин в облаках космического объекта расщепляется очень быстро. Ученые предполагают, что исчезновение частей неорганического вещества ускоряет агрессивное ультрафиолетовое излучение, поступающее от Солнца.

"Необходимо подчеркнуть, что результаты только предварительные, и нужна дополнительная работа, чтобы узнать больше о наличии этих двух потенциальных биомаркеров в облаках Венеры. Тем не менее, интересно думать, что эти обнаружения могут указывать либо на возможные признаки жизни, либо на какие-то неизвестные химические процессы", – отметил заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Роберт Масси.

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