Ученые нашли следы неизвестного ранее народа: где он проживал

Южноамериканская страна Колумбия расположена на территории, через которую Homo sapiens впервые пришли из заселенной ранее Центральной Америки. Произошло это более 14 500 лет и этот период представляет особый интерес для исследователей истории человечества.

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Как пишет издание Science Alert, недавно ученым удалось найти доказательства существования ранее неизвестного народа, который когда-то жил на этой территории. Так международная группа проследила 6000 лет истории на основе анализа ДНК 21 набора тщательно отобранных человеческих останков. Все эти останки были собраны в пяти местах на плато Альтиплано в центральной Колумбии.

Полученные расшифровки ДНК открыли ученым захватывающую временную шкалу, на которой можно найти период существования древней популяции с генетикой, не связанной ни с одним из современных потомков. Эта группа людей, вероятно, состояла из одних из самых ранних поселенцев в Южной Америке. Впоследствии народ полностью исчез.

"Мы не смогли найти потомков этих ранних охотников-собирателей колумбийских высокогорных равнин –гены не передавались", – рассказала антрополог Ким-Луиза Креттек из Тюбингенского университета в Германии. По ее словам это свидетельствует, что в районе Боготы произошел полный обмен населением.

Наша ДНК содержит генетические инструкции, необходимые нам для того, чтобы стать теми, кем мы есть. И свой вклад в этот код сделали наши родители, бабушки, дедушки и все поколения предков, которые существовали до них. Изучая эту последовательность ученые могут раскрыть связи между поколениями и увидеть, как эти поколения перемещались и развивались со временем.

По новым данным, исследователи определили: в то время, как одна группа поселилась в колумбийском регионе около 6000 лет назад, уже другое сообщество с совершенно другой генетикой называло этот район своим домом примерно 2000 лет назад. Эти люди, которые, скорее всего, говорили на чибчских языках и они имеют прямую генетическую связь с современными популяциями людей из нижней части Центральной Америки.

Эта более поздняя группа также является культурным сдвигом от охотников-собирателей, составлявших первоначальное население, к людям, которые были искусны в гончарном деле и более сложных видах сельского хозяйства. Кажется, что эти люди оставались жить здесь, пока в 16 веке не начали прибывать поселенцы из Европы.

"То, что генетические следы первоначальной популяции полностью исчезают, необычно, особенно в Южной Америке", – говорит генетик Андреа Касас-Варгас из Национального университета Колумбии.

Судьба недавно обнаруженной группы людей, возникшей 6000 лет назад – не та тема, на которую ученые берутся рассуждать. Хотя их исчезновение может быть обусловлено такими причинами, как конфликт или болезнь. Точно определить это смогут дальнейшие исследования.

Впрочем, даже несмотря на то, что новая работа оставляет после себя много вопросов, ее результаты все же предлагают ценную информацию об истории Южной Америки и некоторых из ранних людей, которые отправились в южные регионы с севера. Более ранние исследования предполагали, что история коренных народов в этом регионе может быть сложнее, чем считалось ранее. А генетические связи с Южной Америкой могут связывать здешних людей с такими далекими местами, как Австралия.

Однако, поскольку Колумбия расположена прямо на сухопутном мосту между Южной Америкой и континентом к северу от нее, это особенно важное место для изучения. Вероятно, исследователей ждут еще немало секретов, которые будут раскрыты в будущем. "Это первые когда-либо опубликованные геномы древних людей из Колумбии", – говорит антрополог Козимо Пост из Тюбингенского университета.

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