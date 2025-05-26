Почему мужчины выше женщин: ученые дали ответ

Куда бы вы ни отправились, в какую бы страну мира ни прибыли, в любой популяции людей тенденция будет одна и та же – мужчины в среднем выше женщин. Долгое время было непонятно, почему так сложилось и какие причины привели к такой разнице.

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Однако, как пишет издание Science Alert, недавно ученые обнаружили ключевой генетический механизм, который стоит за этим анатомическим контрастом. Просматривая три большие базы данных здравоохранения, группа исследователей под руководством ученых из колледжа медицинских наук Гейзингера в Пенсильвании обнаружила 1225 взрослых с необычными комбинациями хромосом. Комбинации были статистически смоделированы в зависимости от роста каждого взрослого. И это привело исследователей к интригующему выводу – они нашли различие во влиянии последовательности, обнаруженной как на X, так и на Y хромосомах, известной как ген SHOX (short-stature homeobox).

В отличие от X и Y хромосом в типичной мужской клетке, одна из двух X хромосом (известная как "неактивная" X хромосома, или сокращенно Xi) в типичной женской клетке имеет тенденцию работать с пониженной мощностью, чтобы избежать осложнений. Данные показали, что хромосома Y обеспечивает больший эффект SHOX, чем неактивная хромосома X, добавляя в среднем дополнительные 3,1 сантиметра роста.

Мы уже давно знаем, что ген SHOX может играть определенную роль. Однако это исследование специально количественно определяет разницу между тем, насколько он задействован на хромосоме Y по сравнению с частично отключенной хромосомой X. "Это открытие согласуется с гипотезой о том, что пониженная экспрессия SHOX у женщин приводит к чистой разнице в росте между полами", – пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале "Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки".

Исследователи подсчитали, что эта разница составляет 22,6% средней разницы в росте между мужчинами с хромосомой XY и женщинами с хромосомой XX, наряду с другими факторами (включая богатство страны, в которой вы живете). В трех базах данных медицинских данных, использованных в этом исследовании (одна из Великобритании и две из США), средняя разница в росте между мужчинами и женщинами составляла от 12,85 до 13,72 сантиметра.

"Эти результаты согласуются с гипотезой о том, что повышенная экспрессия SHOX на хромосоме Y относительно хромосомы Xi приводит к более высокому росту у мужчин, чем у женщин, что в значительной степени объясняет половой диморфизм человека по росту", – пишут исследователи.

Рост лишь частично обусловлен генетикой: у более высоких родителей с большей вероятностью будут более высокие дети. Также считается, что уровень гормонов, включая тестостерон (гораздо более распространенный у мужчин, чем у женщин), играет роль в определении того, насколько мы вырастем. Это исследование может стать полезной отправной точкой для всех видов других будущих исследований различий в фенотипах (наблюдаемых характеристиках) между полами, а также заболеваний и расстройств, которые по-разному влияют на пол. Такие состояния, как болезнь Альцгеймера, чаще встречаются у женщин, например, и, вероятно, существует целый ряд связанных причин.

Как и в случае роста, разница между генетикой и гормонами может дать некоторые полезные сведения. "Выделение эффектов половых гормонов из геномных вариаций может дать новое понимание патогенеза заболеваний с наблюдаемыми половыми различиями, включая аутоиммунные, сердечно-сосудистые и нейропсихические расстройства", – пишут исследователи.

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