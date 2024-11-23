Как выглядит самое опасное дерево в мире и что такое 'яблоко смерти'

Книга рекордов Гиннеса признала манхинель "самым опасным деревом в мире". А легендарный мореплаватель Христофор Колумб называл его "manzanilla de la Muerte", что означает маленькое "яблоко смерти".

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Известно, что кора манхинеля может вызвать химические ожоги, а плоды, похожие на маленькие яблоки, смертельно ядовиты. И даже стоять под этим деревом опасно время дождя, ведь сок, который будет стекать вместе с каплями, может обжечь кожу, пишет IflScience.

По информации ученых, дерево манхинель, которое можно увидеть в заболоченных районах Флориды (США) и на побережье Карибского моря, лучше обходить стороной. Ведь выделяющий его ствол сок настолько ядовит и кисл, что при контакте с кожей человека появляются волдыри. А если сок попадет на глаза, может ослепнуть, говорится на сайте Рекордов Гиннеса.

Интересно, что и сжигать это смертоносное дерево нельзя, ведь дым от этого тоже может вызвать слепоту, если человек будет у костра, предупреждают специалисты.

Есть описанный факт, что в 2011 году группа студентов решила укрыться от дождя под деревом манхинеля на острове Бекиа в Вест-Индии. Молодые люди спустя время лечили ожоги кожи.

Своим опытом контакта с деревом манхинель поделилась консультант-радиолог из Великобритании Никола Стрикленд. Прогуливаясь по пляжу, женщина решила съесть "яблоко смерти". "Я впопыхах укусила этот фрукт, который был приятно сладким. Мой друг тоже попробовал. Через несколько минут мы заметили странное перечное ощущение во рту, которое постепенно прогрессировало до жжения, сильной боли и сжатия горла", – описала ученая.

К счастью, они выжили. Однако экспериментировать с манхинелем не стоит, это может закончиться летально, подчеркивают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые разгадали тайну "деревья жизни", которая появилась на Земле 21 млн лет назад.

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