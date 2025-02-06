Над Украиной состоится редкостный парад планет: когда и как наблюдать

Над Украиной состоится редкостный парад планет. Впечатляющее собрание пяти самых ярких планет – Венеры, Юпитера, Марса, Меркурия и Сатурна – будет главной достопримечательностью вечернего неба.

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Увидеть все пять ярких планет, простирающихся по небу, сможет любой, кто имеет четкий, свободный вид на горизонт. Как пишет Space, две из этих планет, Меркурий и Сатурн, появятся особенно близко друг к другу в понедельник, 24 февраля – и это будет главный момент этого редкого парада планет.

Такое бывает относительно редко. Заметить две, три или даже четыре яркие планеты одновременно не является чем-то необычным, но шанс увидеть все пять вместе выпадает не часто. Следующее такое зрелище состоится в конце октября 2028 года.

Но на этот раз – в феврале 2025 года – все, что вам нужно сделать, это выйти на улицу в сумерках – особенно удобное время для просмотра.

Венера

Эта планета, безусловно, самая выдающаяся из всех пяти. Большую часть месяца Венера будет оставаться на пике яркости, и если наблюдать за ней в бинокль или небольшой телескоп, вы увидите ее полмесяца.

Сатурн

Следующей планетой, которую можно заметить, является Сатурн, знаменитый "обладатель колец". Чтобы найти его, просто посмотрите на Венеру и протяните воображаемую линию прямо вниз – первым ярким звездообразным объектом, который вы встретите, будет Сатурн. Чтобы увидеть его кольца, которые теперь выглядят как тонкая яркая линия, разделяющая диск планеты пополам, вам понадобится небольшой телескоп с, по крайней мере, 30-кратным увеличением.

В первые две недели февраля можно наблюдать, как разрыв между Венерой и Сатурном постепенно увеличивается. Во второй половине месяца Сатурн станет все труднее заметить на фоне более ярких вечерних сумерек, и к концу месяца он исчезнет под светом солнца.

Юпитер и спутники

Наибольшую планету нашей Солнечной системы можно увидеть высоко на юге в сумерках в сопровождении двух известных невооруженным глазом звездных скоплений, Плеяда и Гиада, а также нескольких ярких зимних звезд. Наиболее заметен оранжевый Альдебаран, расположенный чуть ниже Юпитера.

С помощью бинокля или небольшого телескопа вы также можете увидеть четыре самых больших спутника Юпитера. А в ночь с 25 на 26 февраля три из них – Европа, Ганимед и Каллисто – образуют удивительно узкий треугольник на одной стороне планеты, а Ио будет одна на другой. Лучше всего этот треугольник в Украине будет виден в 7:39 утра 26 февраля (00:39 по восточному времени, 05:39 по Гринвичу или 21:39 по тихоокеанскому времени 25 февраля).

Огненный Марс и два его спутника

Теперь посмотрите на полпути на восточном небе, чтобы увидеть оранжево-желтый Марс, вспыхивающий в поле зрения, когда наступает ночь. Увидеть оранжево-желтый Марс в течение февраля можно на полпути на восточном небе. Когда наступает тьма, он будет виден в сопровождении "звезд-близнецов" Близнецов, Поллукса и Кастора. Это поразительное трио проводит вместе почти всю ночь, пересекая небо, образуя характерный треугольник, постепенно изменяющий размер и форму с течением месяца.

Меркурий

Пятая и последняя планета – самая маленькая в нашей Солнечной системе: Меркурий. Этот маленький скалистый мир станет видимым в течение последней недели февраля, он будет сиять почти так же ярко, как Сириус – самая яркая звезда на небе.

Важнейший момент в параде планет

24 февраля Меркурий будет в сочетании с Сатурном, причем две планеты будут выглядеть относительно близко – всего на 1,5 градуса друг от друга. Это будет ваш шанс увидеть все пять вечерних планет одновременно. Меркурий будет расположен справа от Сатурна и будет светить примерно в восемь раз ярче.

Чтобы их увидеть, вам понадобится ровный, беспрепятственный горизонт с запада на юго-запад и очень чистое, прозрачное небо. Начинать искать можно примерно через 30 минут после заката, сканируя на расстоянии двух кулаков на вытянутой руке непосредственно под Венерой. Лучше всего для этого использовать бинокль. Меркурий должен быть легко заметен, а когда вы его найдете, то без проблем увидите невооруженным глазом. А вот Сатурн – это уже другая история. Его тоже можно увидеть в бинокль, но обнаружить его без оптической помощи будет непросто.

Но если вам удастся, вы увидите все пять планет.

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