УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
924
У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Археологи египетско-американской миссии обнаружили 4000-летнюю гробницу в некрополе Южного Асасифа в Луксоре, Египет. Это первая гробница Среднего царства (1938 г. до н.э. – 1630 г. до н.э.), найденная в этом районе.

Видео дня

Погребальная камера содержала останки 11 мужчин, женщин и детей, похороненных в древних цветных гробах с надписями и росписью. Это свидетельствует о семейном кладбище, которое использовалось поколениями во время 12-й и 13-й династий, пишет DailyMail.

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

По словам археологов, найденные вещи в могилах свидетельствуют о богатстве людей, похороненных там. В частности, женские останки содержат отличные ювелирные изделия в отличном состоянии – амулеты, кольца со скарабеями и пояса из сердоликового ожерелья. Также были найдены два медных зеркала с ручками из слоновой кости и браслеты из бусин из полудрагоценных камней, отмечается Arkeonews.

"Одно зеркало было с ручкой в форме лотоса, а второе демонстрирует довольно редкий рисунок четырехликой Хатхор, которая представляет ее как женщину со строгими чертами лица", – рассказала директор проекта сохранения Южного Асасифа, руководившего раскопками, Елена Пищикова.

Найдено также немало амулетов, изображающих головы бегемота, ястреба и змеи.

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Большинство украшений было замечено среди останков женщин, за исключением изысканного ожерелья, обнаруженного в одной из гробниц мужчины. Это один из самых изысканных предметов среди найденных украшений. Ведь оно состоит из 30 аметистовых бусин и двух бусин из агата, окружающих голову бегемота. По словам исследователей, такое убранство указывало на то, что человек занимал высокое звено среди тогдашнего населения.

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Во времена Среднего царства бегемот считался чрезвычайно важным, поскольку он символизировал силу реки Нил. Его часто хоронили в гробницах, чтобы защитить умерших, когда они входили в загробную жизнь, говорят ученые.

Археологи также назвали "важной находкой" фигурку плодородия из зелено-голубой глазури из фаянса.

Она хорошо смоделирована и украшена разнообразными украшениями и ромбиками на ногах и туловище. Ее подстриженные волосы окрашены в черный цвет. Голова пронизана отверстиями, расположенными в трех секциях. Отверстия предназначались для крепления "волос". Почти 4000 грязевых бусин, найденных рядом с фигуркой, были ее оригинальными волосами", – отметила Елена Пищикова.

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

По словам ученых, многие оригинальные деревянные гробы и льняные обертки гробницы были уничтожены древними наводнениями, но некоторые предметы остались нетронутыми, в том числе украшения из женских захоронений.

У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Египетский министр по делам древностей Халед эль-Анани сказал, что гробница, найденная на западном берегу Нила в Луксоре, предположительно использовалась семьей на протяжении многих поколений, пишет TheSun.

Исследователи отмечают, что это важное открытие способствует пониманию практики захоронения и ритуалов Фиванского некрополя в Среднем царстве, а также представляет прекрасную коллекцию изысканных ювелирных изделий, хорошо сохранившихся.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые установили интересный факт: золотая маска Тутанхамона на самом деле принадлежит не юному фараону, а женщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!