У Луксора раскопали гробницу с 11 семейными захоронениями и драгоценностями, которым тысячи лет. Фото

Археологи египетско-американской миссии обнаружили 4000-летнюю гробницу в некрополе Южного Асасифа в Луксоре, Египет. Это первая гробница Среднего царства (1938 г. до н.э. – 1630 г. до н.э.), найденная в этом районе.

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Погребальная камера содержала останки 11 мужчин, женщин и детей, похороненных в древних цветных гробах с надписями и росписью. Это свидетельствует о семейном кладбище, которое использовалось поколениями во время 12-й и 13-й династий, пишет DailyMail.

По словам археологов, найденные вещи в могилах свидетельствуют о богатстве людей, похороненных там. В частности, женские останки содержат отличные ювелирные изделия в отличном состоянии – амулеты, кольца со скарабеями и пояса из сердоликового ожерелья. Также были найдены два медных зеркала с ручками из слоновой кости и браслеты из бусин из полудрагоценных камней, отмечается Arkeonews.

"Одно зеркало было с ручкой в форме лотоса, а второе демонстрирует довольно редкий рисунок четырехликой Хатхор, которая представляет ее как женщину со строгими чертами лица", – рассказала директор проекта сохранения Южного Асасифа, руководившего раскопками, Елена Пищикова.

Найдено также немало амулетов, изображающих головы бегемота, ястреба и змеи.

Большинство украшений было замечено среди останков женщин, за исключением изысканного ожерелья, обнаруженного в одной из гробниц мужчины. Это один из самых изысканных предметов среди найденных украшений. Ведь оно состоит из 30 аметистовых бусин и двух бусин из агата, окружающих голову бегемота. По словам исследователей, такое убранство указывало на то, что человек занимал высокое звено среди тогдашнего населения.

Во времена Среднего царства бегемот считался чрезвычайно важным, поскольку он символизировал силу реки Нил. Его часто хоронили в гробницах, чтобы защитить умерших, когда они входили в загробную жизнь, говорят ученые.

Археологи также назвали "важной находкой" фигурку плодородия из зелено-голубой глазури из фаянса.

Она хорошо смоделирована и украшена разнообразными украшениями и ромбиками на ногах и туловище. Ее подстриженные волосы окрашены в черный цвет. Голова пронизана отверстиями, расположенными в трех секциях. Отверстия предназначались для крепления "волос". Почти 4000 грязевых бусин, найденных рядом с фигуркой, были ее оригинальными волосами", – отметила Елена Пищикова.

По словам ученых, многие оригинальные деревянные гробы и льняные обертки гробницы были уничтожены древними наводнениями, но некоторые предметы остались нетронутыми, в том числе украшения из женских захоронений.

Египетский министр по делам древностей Халед эль-Анани сказал, что гробница, найденная на западном берегу Нила в Луксоре, предположительно использовалась семьей на протяжении многих поколений, пишет TheSun.

Исследователи отмечают, что это важное открытие способствует пониманию практики захоронения и ритуалов Фиванского некрополя в Среднем царстве, а также представляет прекрасную коллекцию изысканных ювелирных изделий, хорошо сохранившихся.

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