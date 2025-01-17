У гробницы Тутанхамона в Египте совершили открытие, которое 'меняет историю'

Археологи совершили важное открытие в регионе Египта, где в свое время нашли гробницу Тутанхамона. Они нашли 11 деревянных гробов, в том числе один для ребенка, в высеченных в скалах подвалах и могильных шахтах на сотни метров под поверхностью города Луксор.

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Большое количество артефактов, найденных при раскопках, может раскрыть ключ к жизни египтян 3600 лет назад. Эксперты говорят, что эти находки дают подсказки к древним египетским символам, планировкам, ритуалам и практикам в их храмах, что может изменить историю, пишет DailyMail.

В коллекции откопанных артефактов были бронзовые монеты с изображением Александра Македонского времен Птолемея I (367-283 гг. до н.э.), детские игрушки из глины и похоронные маски, покрывавшие мумии, крылатые скарабеи, бусины и амулеты.

По словам археологов, грабители копались в гробницах на протяжении последних веков, но оставили глиняные столы, на которых лежали хлеб, вино, мясо и луки для лучников, которые, как считалось, могли связать владельцев гробницы с египетской армией.

В ходе раскопок также впервые были обнаружены остатки храма в долине царицы Хатшепсут. По историческим данным, она была первой женщиной-фараоном Египта, правившей примерно с 1479 по 1458 год до нашей эры.

О важном открытии объявил Фонд древностей и наследия Захи Хавасса – организация, стремящаяся сохранить наследие и древности Египта.

По словам историков, Луксор известен тем, что здесь находится Долина Царей, где был обнаружен Тутанхамон. Эту территорию когда-то называли "Великим некрополем миллионов лет фараона", поскольку с 1800-х годов здесь было обнаружено несколько мумий и массивных сооружений.

В отличие от предыдущих находок, недавно найденные захоронения были высечены в скалах, которые, по мнению древних египтян, защищали тело и душу во время путешествия в загробный мир, говорят исследователи.

Внутри этих уникальных гробниц археологи также обнаружили могильные шахты 17-й династии, гробницу Джегути-Месс и часть некрополя Ассасифа Птолемеев. А также были найдены военные луга, что указывает на то, что владельцы гробниц имели военное прошлое.

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