У человека есть шестое чувство, о котором никто не слышал: ученые поразили исследованием

Современная наука все чаще доказывает, что традиционное представление о пяти органах чувств является устаревшим и неполным. Последние исследования ученых выявили существование скрытого "шестого чувства", которое функционирует в теле каждого человека каждую секунду, хотя мы почти не обращаем на него внимания.

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Этот феномен получил название интероцепция, и он отвечает за наше умение тонко ощущать и интерпретировать внутренние процессы собственного организма. Понимание работы этого механизма открывает совершенно новые перспективы для медицины, ведь оказалось, что он тесно связан с нашим эмоциональным состоянием и психической стабильностью, пишет sciencealert.com.

Что такое интероцепция и как она работает

Интероцепция – это способность центральной нервной системы воспринимать, обрабатывать и интерпретировать сигналы, поступающие от внутренних органов. Хотя для большинства людей это чувство остается незаметным, оно непрерывно контролирует такие жизненно важные показатели, как частота сердцебиения, ритм дыхания, уровень насыщения крови кислородом, колебания температуры тела и ощущение голода или жажды.

Как отмечают психологи Дженнифер Мерфи и Фрейя Прентис, это ощущение является крайне важным регулятором, обеспечивающим гомеостаз – оптимальную работу всех систем организма. Самовосприятие работает как автоматический предохранитель: оно заставляет нас тепло одеваться в холодную погоду или пить воду, когда клетки начинают испытывать обезвоживание.

Связь внутренних сигналов с психическим состоянием

Современные нейробиологи обнаружили, что роль интероцепции выходит далеко за пределы банальной физиологической саморегуляции. Способность четко распознавать сигналы тела (например, мышечное напряжение или учащенный пульс) помогает человеку вовремя осознать уровень опасности или комфорта в окружающей среде.

Если этот процесс считывания информации нарушается, это может стать катализатором развития серьезных психических расстройств. В частности, проблемы с интероцепцией часто фиксируются у пациентов, страдающих:

хронической тревожности и депрессивных состояниях;

посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР);

различные формы расстройств пищевого поведения.

Например, люди с высоким уровнем тревожности во время социальных контактов могут чрезмерно концентрироваться на собственном сердцебиении, что только усиливает их психологический дискомфорт.

Гендерные различия и влияние на настроение

Анализ десятков научных работ показал, что точность интероцепции существенно различается в зависимости от пола. Женщины чаще демонстрируют более низкие показатели точности при определении внутренних сигналов (в частности, работы сердца). Исследователи предполагают, что именно этот фактор может частично объяснить, почему женщины, начиная с подросткового возраста, более подвержены депрессивным и тревожным состояниям.

В то же время немецкие ученые во главе с медицинским психологом Нильсом Кремером обнаружили интересную закономерность между ощущением собственного тела и эмоциональной стабильностью. В ходе исследования влияния голода на настроение выяснилось, что испытуемые с хорошо развитой интероцепцией гораздо легче поддерживали стабильный эмоциональный фон и почти не страдали от резких перепадов настроения из-за недостатка пищи, в отличие от тех, чья внутренняя чувствительность была слабее.

Наиболее поразительные результаты продемонстрировали исследования пациентов с нервной анорексией, проведенные учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Нейробиолог Сахиб Халса обнаружил, что люди с этим расстройством не просто сознательно игнорируют позывы к еде – их мозг фактически теряет способность правильно считывать импульсы желудочно-кишечного тракта.

Испытания с помощью специальной вибрирующей капсулы показали, что нервная система таких пациентов обрабатывает физические ощущения в кишечнике совершенно иначе. Это затрудняет процесс распознавания сигналов голода и доверия к ним, что объясняет, почему симптомы болезни могут сохраняться даже после того, как пациент физически набрал нормальный вес.

Научные дискуссии: действительно ли это шестое чувство

Несмотря на перспективность исследований, в научном сообществе ведутся активные дискуссии по поводу терминологии. Группа учёных из Массачусетского технологического института во главе с когнитивистом Феликсом Шоллером выступила с критикой термина "интероцепция". Они утверждают, что такая формулировка чрезмерно упрощает чрезвычайно сложный комплекс совершенно разных процессов в организме.

Некоторые исследователи, в частности Барри Смит из Лондонского университета, предполагают, что на самом деле человек обладает гораздо большим количеством каналов восприятия – их может быть до 33. Однако как бы ученые ни классифицировали эти механизмы, очевидным остается одно: наше самочувствие напрямую зависит от способности чувствовать собственное тело, и глубокое изучение этой связи поможет создать принципиально новые и более эффективные методы терапии психических заболеваний.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые насчитали у людей семь чувств.

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