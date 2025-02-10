У берегов Бразилии обнаружен корабль-призрак времен Второй мировой войны, затопленный нацистами

Остатки военного корабля, затонувшего более 80 лет назад, оказались судном времен Второй мировой войны. Бразильское судно под названием Vital de Oliveira подверглось нападению немецкой подводной лодки в 1944 году.

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Нацисты утопили корабль у берегов Бразилии. По историческим данным, 100 из 270 человек на борту были убиты, пишет DailyMail.

Открытие было сделано, когда сетка рыбака зацепилась за неизвестный предмет в 2011 году. Дайверы спустились и заметили пушку на морском дне. И только теперь после сбора данных о положении и состоянии судна, что позволило экспертам сделать изображение затонувшей лодки, официальные лица подтвердили, что это был потерян Vital de Oliveira.

"Использованное оборудование позволило нам получить беспрецедентные изображения корпуса", – говорится в заявлении ВМС.

По словам специалистов, Vital de Oliveira был включен в состав ВМС Бразилии в 1931 году и использовался для доставки военного персонала и запасов вдоль побережья, пока его не сбила торпеда посреди ночи.

"Обнаружение и документирование кораблекрушения было проведено с помощью многолучевого эхолота и сонара бокового сканирования, необходимого оборудования для гидрографических и археологических исследований", – рассказал участвовавший в комиссии капитан-лейтенант Кайо Сезар Перейра Демилио.

В общей сложности было проведено 32 линии зондирования с помощью многолучевого эхолота и девяти линий бокового сканирования, охватывающих обширную территорию вокруг места затопления, сообщила команда исследователей.

Ученые планируют использовать полученные данные для создания трехмерных моделей затонувшего корабля. "Эти модели позволят детально оценить оставшиеся структурные условия и связь судна с окружающей средой", – пояснил Демилио.

Команда также планирует отправить дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV) на дно океана для исследования места происшествия.

Известно, что Бразилия вступила во Вторую мировую войну 22 августа 1942 года, объявив войну Германии, Италии и Японии, а позже присоединилась к союзникам 8 февраля 1943 года, когда подписала Декларацию ООН.

Южноамериканская страна стала военным центром для США, принимая американские военные самолеты для борьбы с немецкой армией.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Северном море нашли британский военный корабль времен Первой мировой войны, который неожиданно затонул 110 лет назад.

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