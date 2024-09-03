В Северном море нашли британский военный корабль времен Первой мировой войны, неожиданно затонувший 110 лет назад

Исследователи обнаружили в Северном море британский военный корабль времен Первой мировой войны. По словам экспертов, судно затонуло во время внезапного нападения подводной лодки 110 лет назад.

Видео дня

Историки уточнили, что корабль под названием HMS Hawke затонул после взрыва вражеской торпеды 15 октября 1914, потеряв более 500 членов экипажа. Шотландские исследователи кораблекрушений, которые собственно натолкнувшиеся на обломки британского военного судна, сообщили, что это был крейсер длиной 118 метров, пишет LiveScience.

Британский корабль

Эксперт из исследовательской группы Lost in Waters Deep Кевин Хит уточнил, что около 70 членам экипажа военного корабля удалось выжить в этой ужасной аварии, ведь они успели доплыть до спасательных шлюпок.

По словам ученых, Hawke был одним из нескольких британских военных кораблей, предназначенных для блокады материковой части Германии. Это тактика, благодаря которой большинство Имперского флота Германии оставалось в порту во время войны. Но новая подводная технология германских подлодок позволила им избежать блокады и потопить несколько военных и гражданских кораблей союзников.

Кевин Хит рассказал, что Hawke был утоплен торпедой из подлодки под названием U-9, которой командовал известный в Германии Отто Ведиген. За несколько недель до этого Ведиген и U-9 потопили три британских крейсера, патрулировавших Северное море, повлекшие более 1400 смертей.

Согласно историческим данным, эти затопления вызвали волну возмущения среди британской общественности в то время, что нанесло ущерб репутации Королевского флота. Но эти атаки также побудили британское адмиралтейство более серьезно отнестись к угрозе германских подлодок.

Обломки хорошо сохранились

Кевин Хит сказал, что обломки Hawke сейчас лежат на морском дне на глубине примерно 110 метров и в 112 километрах к востоку от Фрейзербурга, прибрежного города на северо-востоке Шотландии.

В настоящее время единственные подводные изображения затонувшего корабля были сделаны дайверами группы во время августовской экспедиции в этот район. На них видно, что обломки в "прекрасном" состоянии, отметил Хит.

"Многие настилы все еще на месте. Вокруг задней части корма есть отличная капитанская дорожка и много пушек. Очевидно, это был военный корабль", – добавил Кевин Хит.

OBOZ.UA ранее писал, что затонувшие корабли Второй мировой войны нашли у берегов Аляски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!