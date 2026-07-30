Тысячи человеческих языков могли быть стерты: ученые совершили открытие

Современное человечество использует примерно 7500 разговорных и жестовых языков, однако это богатство является лишь остатком прежнего разнообразия. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что золотой век языкового разнообразия пришелся на период между 1000 и 3000 годами назад.

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После этого начался масштабный процесс вымирания языков, вызванный распространением древних государств и империй. Это означает, что объяснение утраты лингвистического наследия исключительно европейской колониальной экспансией является ошибочным, отмечает ScienceAlert.

Масштабы утраченного богатства

Поскольку прямых письменных свидетельств из древних времён не хватает, ученые прибегли к имитационному моделированию. Исследователи взяли за основу данные о 171 кочевом обществе охотников-собирателей и рыбаков, оценив количество этнолингвистических групп в начале голоцена (около 12 000 лет назад).

Благодаря развитию сельского хозяйства и росту населения общины разделялись, образуя новые диалекты. Моделирование показало, что пик диверсификации пришелся примерно на рубеж нашей эры, когда на планете одновременно существовали десятки тысяч языков, после чего произошло резкое сокращение их количества.

Влияние древних империй на языковую картину мира

Главным фактором массового исчезновения местных языков стало возникновение и расширение первых крупных государств. Исторические данные подтверждают, что вытеснение локальных говоров более распространенными региональными языками происходило постоянно.

Этот процесс создал так называемое "историческое узкое место". Ученые отмечают, что значительная часть первоначального разнообразия была утрачена, а значит, современные языки являются лишь выборочными сохранившимися остатками древней системы.

Переосмысление универсальных черт языка

Массовая утрата языков заставляет лингвистов пересмотреть фундаментальные представления о человеческой психологии. Раньше считалось, что черты, общие для большинства современных языков (например, расположение подлежащего в начале предложения), отражают естественные предпочтения нашего мозга.

Однако авторы исследования подчеркивают: распространенность определенных языковых структур является следствием случайного доминирования отдельных империй и народов, а не биологической "естественностью" или спецификой человеческого мышления.

Современные угрозы и перспективы

Убыль языкового разнообразия продолжается и сегодня. Согласно прогнозам, проанализированным учёными, без надлежащей защиты человечество может потерять более 1500 языков уже к концу этого века.

Особенно уязвимы языки, корни которых уходят во времена доимперских экспансий. Впрочем, в отличие от древних времен, современное общество обладает всеми необходимыми инструментами для документирования и сохранения уникальных языковых культур.

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