Тренажерный зал, комнаты для развлечений и пуховое одеяло для сна: как выглядит первая в мире частная космическая станция, похожая на роскошную гостиницу

Haven-1 – это стартап под руководством знаменитого бывшего дизайнера Apple, претендующего на то, чтобы стать первой в мире коммерческой космической станцией. Они представили потрясающий интерьер, что позволит космическим путешествиям стать существенно более комфортными.

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Частная космическая станция напоминает роскошную гостиницу с мягкими белыми стенами и тренажерным залом. Также среди достопримечательностей там будут частные комнаты с развлечениями, пуховое одеяло для сна и коммуникационные технологии для связи с домом, пишет The Sun.

Разработчиками первой частной космической станции, которая в следующем году будет размещена на околоземной орбите с помощью ракеты SpaceX Falcon, стала компания Vast. А первых клиентов планируется запустить на борт уже в 2026 году. И, судя по обнародованным дизайнам уютного интерьера станции, они будут чувствовать себя как дома, пишет wired.com.

Vast использовал мелкозернистую древесину клена – современный лидер дизайнеров домашнего интерьера. Он придает теплу и элегантности любому пространству, а теперь и космосу. У станции будут четыре отдельные комнаты, каждая из которых имеет встроенный отсек для хранения вещей, туалетный столик и индивидуальный набор удобств. Кроме того, разработчики хорошо поработали над улучшением сна для посетителей космоса, который может быть неудобным для астронавтов из-за невесомости.

Эксперты разработали пуховое космическое одеяло, которое должно способствовать хорошему ночному отдыху – это не то чего легко достичь в космосе.

"Это не просто старое пуховое одеяло. Это надувающееся пуховое одеяло, что, создавая равномерное давление на вас, обеспечивает прекрасный и комфортный ночной отдых", – объясняет Хиллари Коу, директор по дизайну и маркетингу Vast, ранее пять лет работавший руководителем дизайна в SpaceX и занимала дизайнерские посты в Starlink, Google и Apple.

Зона общего пользования расположена в центре станции с раздвижным столом и окном для осмотра.

Любители космоса смогут оставаться на станции до 30 дней, но пока неясно, сколько обойдется такое путешествие. Учитывая, что место на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon к МКС может стоить около 55 миллионов долларов, Haven-1 также будет доступным для богатейших людей.

Однако, несмотря на то, что на этой космической станции создается уютная гостиничная атмосфера, в Haven-1 планируется разместить самое современное оборудование для научных исследований. Разработчики объясняют, что они хотят улучшить комфорт для экипажа, а не создать место для роскошного отдыха в космосе.

"Мы не строим роскошную гостиницу в космосе, мы применяем дизайн, чтобы повысить сплоченность экипажа, производительность, безопасность, коммуникацию, чтобы помочь суверенным астронавтам и самофинансируемым частным лицам достичь важных целей орбитальных миссий", – говорит генеральный директор Макс Хаот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что SpaceX смогла усадить носитель Super Heavy на стартовую площадку после запуска. Это произошло впервые в истории космонавтики.

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