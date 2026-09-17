Там мог обучать Иисус: ученые раскопали уникальную синагогу

В ходе археологических раскопок на северо-западном берегу Галилейского моря исследователи обнаружили древнюю синагогу, которая функционировала в I веке нашей эры. Сооружение существовало именно в тот исторический период, когда, согласно евангельским текстам, Иисус Христос путешествовал по городам Галилеи и проповедовал в местных молитвенных домах.

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Найденные артефакты и монеты позволяют более точно датировать использование здания и воссоздать быт иудейской общины того времени, отмечает издание arkeonews.net. Хотя прямых надписей с именем Иисуса нет, хронологическое и географическое совпадение делает это место одним из наиболее вероятных центров его деятельности.

Архитектура и артефакты эпохи Второго Храма

Раскопанное сооружение включало вестибюль и просторный молитвенный зал, вдоль стен которого располагались каменные скамьи для прихожан. Пол помещения украшала тщательно выложенная мозаика с геометрическими узорами и розеткой, а на стенах сохранились остатки цветных росписей.

Исследователи обнаружили под мозаичным покрытием монету 43 года нашей эры, что подтверждает активное использование здания в середине I века – еще до того, как Второй Храм в Иерусалиме был полностью разрушен римлянами в 70 году.

Самой значимой находкой внутри здания оказался известняковый блок с богатой резьбой, известный как "камень Магдалы".

На его поверхностях изображена религиозная символика, в частности семисвечник – менора, которая считается древнейшим известным барельефом такого типа, найденным в молитвенном сооружении за пределами Иерусалима. Поскольку мастер создавал резьбу во времена существования Храма, он мог воссоздать священные предметы по собственным наблюдениям.

Ученые до сих пор спорят о точном назначении этого блока, предполагая, что его использовали для чтения и хранения свитков Торы.

Вторая синагога и масштабы древней Магдалы

Настоящей неожиданностью для научного мира стало открытие в 2021 году еще одной синагоги того же периода в другом районе Магдалы. Наличие сразу двух молитвенных домов в относительно небольшом поселении свидетельствует о высокой плотности населения и богатой религиозной жизни города. Раскопки доказали, что Магдала была не просто скромным рыбацким поселком, а развитым центром с мощеными улицами, торговыми лавками, ритуальными банями и богатыми домами.

Такая среда создавала идеальные условия для выступлений странствующих проповедников перед большой аудиторией.

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