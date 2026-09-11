В проклятом Иисусом галилейском поселке после трех дней раскопок нашли кое-что особенное

Необычная находка произошла во время археологических работ в национальном парке Корозим в Верхней Галилее. 12-летний Алон Хоровиц обнаружил небольшой драгоценный камень буквально за несколько минут до завершения третьего дня раскопок.

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Археологи определили, что это редкая разновидность агата под названием "николо", которая могла быть частью украшения римского или византийского периода, сообщает Israel National News. Само древнее поселение Корозим известно не только археологическими памятниками, но и упоминаниями в Новом Завете, где Иисус упрекает его жителей за то, что они не приняли его учение.

Что нашел школьник во время раскопок

Находка была сделана во время совместных археологических раскопок, организованных Управлением природы и парков Израиля совместно с Ариэльским университетом. В работах принимали участие школьники, а юный Алон Хоровиц присоединился к исследованию территории Корозима.

После трех дней работы парень копал киркой и неожиданно заметил в земле небольшой округлый предмет голубого цвета. Сначала он не знал, что именно нашел, поэтому показал камень археологу, который определил его как редкую историческую находку. Исследователи установили, что камень представляет собой агат типа "николо" и, вероятно, когда-то был вставлен в ювелирное изделие.

По оценкам специалистов, драгоценность может происходить из периода между I и VI веками нашей эры. В римскую эпоху подобные камни пользовались популярностью среди состоятельных людей и могли демонстрировать высокий социальный статус владельца. Поэтому небольшой агат дает археологам дополнительную информацию о повседневной жизни и имущественном положении жителей древнего поселения.

Чем известен древний Корозим

Корозим расположен в нескольких километрах к северу от Галилейского моря. Древнее еврейское поселение существовало здесь примерно тысячу лет – с конца периода Второго Храма около двух тысяч лет назад и до XI века нашей эры.

Корозим упоминается в Евангелиях от Матфея и Луки. Согласно новозаветной традиции, Иисус упрекнул жителей этого города за то, что они не приняли его учение, и вынес в отношении Корозима строгое предупреждение. Именно из-за этих библейских упоминаний поселение сегодня часто называют местом, которое "проклял Иисус".

Археологические исследования свидетельствуют, что Корозим был не просто небольшим поселением. Среди его сохранившихся памятников – древняя синагога, ритуальная баня, виноградный пресс, оливковая давильня и другие сооружения, связанные с сельским хозяйством. Новая находка агата помогает дополнить картину жизни людей, которые жили здесь в римский и византийский периоды.

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