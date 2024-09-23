К Земле приближается комета Цучиньшань-АТЛАС: ее можно увидеть невооруженным глазом. Фото и видео

Комета C/2023 A3 Цучиньшань-АТЛАС стремительно приближается к Солнцу. После встречи с раскаленной звездой летучая путешественница пересечет порог яркости и с 9 по 12 октября ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом.

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Астронавтам NASA удалось снять комету с Международной космической станции (МКС). Потрясающее видео показывает, как Цучиньшань-АТЛАС поднимается с края Земли, когда космическая станция облетает планету, пишет IflScience.

"Увидеть комету с орбиты – это совершенно потрясающе. Перспектива подъема сквозь атмосферу на краю действительно уникальна. Хвост кометы все еще слишком тускл, чтобы увидеть его глазами, но он идет к Солнцу и становится ярче с каждым днем", – написал под изображением кометы в сети Х астронавт NASA Мэтью Доминик.

По словам ученых, 27 сентября Цучиньшань-ATLAS пролетит мимо Солнца на расстоянии 58,6 миллионов километров. После этой встречи комета станет ярче и ее можно увидеть в небе невооруженным глазом. Правда, после перигелия хвостатая путешественница будет появляться только перед рассветом, а с 9 октября ее можно увидеть на закате.

Интересно, что Цучиньшань-АТЛАС войдет в 50 самых ярких объектов на небе. По словам экспертов, комета будет ярче Юпитера и чуть менее яркой, чем Венера.

Ученые советуют не упустить хвостатую "звезду". Ближайший ее проход к Земле состоится 12 октября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сатурн выбросил комету из Солнечной системы.

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