Существует ли на самом деле рождественская звезда? Ученые дали объяснение, где искать

История праздника Рождества тесно связана с образом звезды, которая привела за собой трех царей к месту, где родился Сын Божий. Но ученых вот уже более 2000 лет не покидает мысль о том, что это могла быть за звезда и появляется ли она в зимнем небе до сих пор?

О том, имеет ли эта библейская история астрономические корни и что такое "Рождественская звезда" в целом, рассказало издание Live Science. Теорий по этому поводу существует немало. Например, некоторые энтузиасты астрономии предполагают, что звезда была очень близким соединением Венеры и Юпитера во 2 году до нашей эры. Также на роль Вифлеемской звезды претендует тройное соединение Юпитера и Сатурна, которое наблюдалось в течение 7 года до нашей эры. Также существует предположение, что вспышка могла быть светом от взрыва звезды где-то в далеком космосе.

В декабре 2025 года ученые не прогнозируют появления на небе ничего подобного. Космос не подарит нам ни крупных конъюнкций (соединений небесных тел), ни ярких комет, видимых невооруженным глазом, ни взрывов звезд, ни других необычных и зрелищных явлений.

Тем не менее, этой зимой одна яркая точка будет появляться в небе каждую ночь. Она будет заметна на востоке небосклона вскоре после наступления темноты. И это будет Юпитер, который 10 января 2026 года будет находиться в оппозиции. Это означает, что в этот день Земля окажется между Юпитером и Солнцем. Вследствие этого планета будет казаться визуально максимально большой и яркой. Когда внешняя планета (газовый гигант, расположенный за поясом астероидов), такая как Юпитер, находится в оппозиции, она поднимается в небо на востоке после того, как зайдет солнце, достигает наивысшей точки на небе примерно в полночь и заходит на западе во время восхода солнца.

Но мог ли быть Юпитер той самой Вифлеемской звездой? Ученые в этом сомневаются. И объясняют это тем, что его оппозиция происходит каждые 13 лет. Это связано с тем, что Юпитер вращается вокруг Солнца один раз за 11,86 земных лет, а Земля проходит между ним и Солнцем один раз в год. Согласно Sky & Telescope, Юпитер проходит примерно одну двенадцатую своей орбиты каждый земной год, поэтому Земле требуется около года, чтобы догнать точку, где она снова может выровняться с Юпитером. Так и формируется цикл оппозиции продолжительностью 13 месяцев.

В декабре, за месяц до оппозиции, Юпитер появляется примерно через два часа после захода солнца. Однако, поскольку в Северном полушарии светило прячется за горизонт в декабре очень рано, Юпитер остается очень заметным в течение большей части ночи. Его легко можно разглядеть на небосклоне после 20:00 по местному времени.

Значение яркости для Юпитера в начале декабря составляет -2.4, что довольно много. А к рождественским праздникам он будет сиять еще ярче, достигнув накануне оппозиции значения в -2.5. (В астрономии более низкое значение соответствует более яркому объекту; отрицательные значения являются самыми яркими.)

Был ли Юпитер именно той Звездой Вифлеема? Мы, возможно, никогда не узнаем — но в декабре 2025 года его яркость превратит планету в достойный заменитель этого замечательного библейского образа.

