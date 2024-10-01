Студент из США случайно открыл новый вид динозавров, работая над проектом. Фото 'курицы из ада'

Аспирант из США приобрел для проекта кости динозавров на сумму 5000 долларов у частного дилера. Однако после тщательного анализа оказалось, что это останки нового вида вымершего ящура.

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28-летний Кайл Аткинс-Вельтман, который сейчас является доктором философии по "палеоэкологии" в Университете штата Оклахома, назвал новый вид "Фараонова рассветная курица из ада" (лат. Eoneophron infernalis) в честь своего умершего домашнего любимца Фараона, нильского варана. Эта "Курица из ада" – меньший двоюродный брат ранее известного и также очень похожего на домашнюю птицу динозавра Anzu wyliei, пишет DailyMail.

Кайл Аткинс-Вельтман приобрел окаменелость во время учебы на магистерской программе в Университете Канзаса, надеясь поподробнее изучить кости пальцев ног динозавра Анзу.

Кандидат на докторскую диссертацию полагал, что он заказал бедренную, большеберцовую и плюсневую кости Anzu wyliei, большего представителя той же группы динозавров Oviraptorosaur, что и новый вид. Но с костями что-то было не так.

"Они были примерно на 25 процентов меньше других окаменевших Анзу. Я предполагал, что это несовершеннолетний представитель этого вида, пока доказательства не показали, что это не так", – вспоминает Аткинс-Вельтман.

Юному ученому помогла доцент анатомии штата Оклахома доктор Холли Вудворд-Баллард. Она обнаружила, что расстояние между наружными кольцами кусочков костей этого образца было слишком близко, чтобы быть костями молодого Анзу.

Кольца в купленных Аткинсом-Вельтманом ископаемых останках были настолько близко друг к другу, что доктор Вудворд считала, что он почти достиг своего пика зрелости. Так что стало очевидным, что перед ними новый вид динозавра.

По словам исследователей, новый вид "Адской курицы" имел 90 см в высоту бедра и вес примерно 50 кг.

"Это был очень похож на птицу динозавр. У него был беззубый клюв и относительно короткий хвост. Он был покрыт перьями и имел крылья", – рассказал Аткинс-Вельтман.

Молодой ученый признался, что открытие стало для него большой неожиданностью. "Мне понадобилось по крайней мере два-три дня, чтобы по-настоящему осознать это открытие, ведь оно было случайным", – сказал он.

Доктор философии штата Оклахома Аткинс-Вельтман изучает анатомию и палеонтологию позвоночных и стремится посвятить этому всю жизнь. "Мое сердце забилось, потому что я никогда не ожидал, что что-то подобное упадет мне на голову. Это то, чем я хочу заниматься до конца своей жизни", – подчеркнул исследователь.

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