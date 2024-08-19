Десятилетняя девочка обнаружила следы динозавров в возрасте 200 миллионов лет, играя на пляже. Фото

Десятилетняя девочка по имени Теган, гуляя с мамой на южном побережье Уэльса, нашла несколько следов динозавра, сохранившихся на камне в течение 200 миллионов лет. Мама с дочерью прошли весь путь от Понтардаво у Суонси до долины Гламоргана в поисках окаменелостей.

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Оказалось, что они выбрали место среди красных скал в алеврите вдоль побережья, известного как доисторическая горячая точка. Каждые пять или около того лет оттуда появляются следы или кости, а в 2014 году был найден целый скелет дракораптора в возрасте 201 миллиона лет – плотоядного двоюродного брата Т-рекса, пишет сайт Metro.

Но Теган нашла не один, а пять следов на расстоянии до трех четвертей метра друг от друга, что указывает на динозавра внушительных размеров.

"Мы просто искали, что мы можем найти, но не думали, что найдем что-то. Мы увидели, что это похоже на следы динозавров, поэтому мама сделала несколько фотографий, послала по электронной почте в музей", – рассказывает девочка.

Точный вид еще предстоит проверить, но по словам Синди Хауэллса, куратора палеонтологии Национального музея Уэльса, они были оставлены камелотией, огромным травоядным животным позднего триасового периода.

"Эти следы настолько велики, что это должен быть тип динозавра, который называется зауроподоморфа", – прокомментировала ученая, добавив, что это очень важная находка.

Десятилетняя Теган и ее мама Клэр очень радуются, что смогли увидеть отыскать следы.

"Вы можете потратить всю жизнь на поиски сокровищ динозавров, поэтому то, что это произошло для Теган в этом возрасте, – прекрасно. Трудно осознать, что ты идешь по тому же пляжу, где сотни миллионов лет назад здесь было какое-то огромное доисторическое животное", – сказала Клер.

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